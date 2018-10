Banka Slovenije je bila pasivna in Primož Dolenc tega ni spremenil

Dolenc, ki bo novembra dopolnil 42 let, je doktor znanosti na področju financ. FOTO: Blažž Samec



Poslanci udarili po Banki Slovenije

Ljubljana - Med razlogi, da predlagani kandidat za novega guvernerja ni dobil zadostne podpore poslancev, 39 poslancev je namreč glasovalo proti, je bilo danes v parlamentu slišati marsikaj. Poslanci so bili kritični tako do delovanja regulatorja bančnega trga na sploh, kot tudi glede predlaganega kandidata samega. Neizvolitev guvernerja sicer ne pomeni nič usodnega za slovenski bančni sistem.je namreč zdaj eden od viceguvernerjev Banke Slovenije in ima hkrati vsa guvernerska pooblastila za delovanje doma, v svetu guvernerjev Evropske centralne banke (ECB) pa resda ne more glasovati. Na srečo so ta glasovanja izjemno redka, saj si v svetu ECB predvsem izmenjujejo mnenja in poglede, je povedal Dolenc ob svoji javni predstavitvi. Po njegovih besedah naj bi dejstvo, da guvernerja po spomladanskem odhoduv novo službo v Bruselj še nimamo, škodovalo predvsem ugledu države.Predsednik države Borut Pahor je s svojim kadrovskim predlogom glede Banke Slovenije v parlamentu tako pogorel drugič, prvič se mu je to zgodilo ob predlogu za imenovanje Janeza Fabjana za viceguvernerja. Ker je bil Fabjan eden od vodilnih ljudi v Banki Slovenije v času za marsikoga sporne sanacije bank v letu 2013, so mu parlamentarci pred tremi leti odrekli podporo.http://Eden od razlogov, da Dolenc danes ni dobil dovolj glasov, je bilo slišati v poslanski razpravi, je tudi dejstvo, da je bil kot direktor zakladništva zaposlen v Abanki v času nastajanja bančne luknje. Ta banka je bila nato leta 2013 sanirana z izdatno davkoplačevalsko injekcijo in je zdaj pred prodajo zaradi zavez Bruslju, danih ob sanaciji.Banka Slovenije je država v državi, obnaša se, kot da je nad zakonom. Primož Dolenc je v njej zaposlen od leta 2016 in naredil ni nič, da bi to prakso spremenil ali zavrgel. Banka Slovenije ni opravila svoje funkcije oziroma ni bila učinkovita pri preprečevanju pranja denarja, prav tako ne pri pregonu bančne kriminalitete, še vedno ostaja odprto vprašanje, ali smo davkoplačevalci sanacijo bank preplačali, so se nizale kritike. Poslanci so spomnili tudi na to, da je preiskovalna komisijaglede bančne luknje v minulem mandatu pripravila natančno poročilo s predlogi ovadb; tudi nanj se je Banka Slovenije odzvala pasivno. Zavrnitev Pahorjevega predloga naj bi odprla možnost za izbiro bolj optimalnega guvernerskega kandidata; objavljen bo nov poziv, ki bo predvidoma trajal tri tedne.