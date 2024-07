Edi Simčič: Do zadnjega dne v vinogradu

Poslovil se je še eden od mož, ki so sooblikovali podobo vinorodnih Goriških Brd, kot jo poznamo danes: Edi Simčič, ustanovitelj ugledne vinske kleti iz Vipolž, ki jo danes vodita naslednji generaciji, sin Aleks in tudi že vnuka Jure in Jakob, nosi pa še vedno njegov ime.

Družina je ob slovesu zapisala lepo misel: »Bil si oče, ki je stopal vštric z našimi najdrznejšimi idejami in načrti. Zaključil si svoj krog in dopustil naslednjega. Za to ti bomo večno hvaležni!« V znak spoštovanja etikete na steklenicah, ki potujejo na vse konce sveta, še do današnjega dne nosijo njegovo ime.

»Bil je eden vodilnih v tedanji kmetijski zadrugi Goriška Brda Dobrovo, ko je imela še svoje vinograde. Zelo dobro je sodeloval s tedanjim direktorjem Zvonimirjem Simčičem Medotom. Spominjam se, da nas je konec sedemdesetih nekoč povabil domov na božično večerjo in ponudil svoja vina, ki jih je tedaj prideloval za hobi - zorjena tudi dvajset let. Že takrat se mi je to zdelo nekaj posebnega. Družaben, odprt človek je bil, pozitiven, nasmejan, rad se je družil, motivator, tudi v domači hiši,« pove Ivan Peršolja, častni predsednik Društva za pivsko kulturo Sommelier Slovenija.

Peršolja pripoveduje, da je imel Edi Simčič lepo starost: izredno ponosen je bil na razvoj kleti, na sina, vnuka, dneve pa je še vedno najraje preživljal v vinogradih in okrog hiše, do konca aktiven, čeprav je lani poleti dopolnil devetdeset let.Sogovornik dodaja, da je bil Edi Simčič ne le ljubitelj rebule, ampak je rad preskušal tudi moderne tuje sorte in kletarske in vinogradniške tehnologije. »Mislim, da je kakovost njihovih vin vsota njegovega celotnega življenja, znanja, ki ga je predal naprej. Bil je eden od legendarnih Bricov.«