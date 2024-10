Edini kandidat za predsednika NSi

Opoldne se bo iztekel rok za prijave za predsednika NSi in člane strankinega izvršilnega odbora, razsodišča in nadzornega odbora, ki jih bodo volili na sobotnem kongresu v Škofji Loki. Matej Tonin, sedanji predsednik NSi, je soglasje h kandidaturi že podal. Ob našem zadnjem preverjanju je bil edini prijavljeni kandidat. Nominiralo ga je več odborov, podpira pa ga tudi poslanska skupina, iz katere bi lahko prišla edina resna potencialna protikandidata, Janez Cigler Kralj in Jernej Vrtovec, kar pa se, kot kaže, ne bo zgodilo.

Matej Tonin, nekdanji poslanec, obrambni minister in aktualni evropski poslanec, bo stranko predvidoma vodil še naslednji dve leti in tako tudi na naslednje parlamentarne volitve, če ne bo nepredvidenih dogodkov in slabih rezultatov v obliki nizke javnomnenjske podpore – v tem primeru ni mogoče izključiti ponovitve tako imenovanega scenarija menjave Ljudmile Novak.

Ključna naloga Tonina bo po mnenju strankarskih sogovornikov predvsem ohranjati svežino, vsaj v programskem smislu, da se jim novi stranki Anžeta Logarja in Marka Lotriča, ki bosta nagovarjali desnosredinsko bazo, ne bi zajedli v volilno bazo. V zadnjem obdobju je NSi z odpiranjem nekaterih tem, kot je nasprotovanje transosebam, spet ubrala konservativnejše tone, a sami trdijo, da ne gre za taktično pozicioniranje bolj desno pred prihodom Logarja in Lotriča.

Ali to drži, bo bolj jasno po kongresu, na katerem naj bi izpostavili še vsebinska izhodišča za nadaljnje delo. »V ospredju bo prenovljen gospodarski program, ki smo ga prvič predstavili pred desetimi leti. Posvetili se bomo tudi predlogom za izboljšanje socialnega položaja ljudi,« napovedujejo v NSi, v kateri po kongresu ne pričakujejo niti posebnih organizacijskih menjav – Tonin naj bi po pričakovanjih za glavnega tajnika spet predlagal Roberta Ilca, najvplivnejšega na tem področju ter tudi zato pogosto tarčo kritik SDS.

Odnos s to največjo stranko bo prav gotovo v ospredju tudi v prihodnje: stranki sta v sporu vse od izjave Tonina, da v vladi, ki bi jo vodil Janša, ne bodo več sodelovali, a sta kot sorodni opozicijski stranki vseeno prisiljeni v sodelovanje. Kot je mogoče razumeti, bo kljub nenehnim napadom SDS Tonin vztrajal pri tej izjavi.

A če bo po naslednjih volitvah, ki so predvidene čez slabi dve leti, mogoča sestava desne vlade, je težko verjeti, da je stranka ne bi podprla – to pa bo politično usodo prvaka NSi postavilo v zelo negotov položaj.