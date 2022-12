Ekološka arhitektura v mehki zagorski dolini

V nadaljevanju preberite:

V 30. letih prejšnjega stoletja je Toplice kupil ravnatelj Krapinskih Toplic Ferdo Krašovec in jih po drugi svetovni vojni podaril maršalu Titu. Slednji je v dar prejel približno hektar veliko posest z virom tople vode in delno porušenim kopališčem. Posest je leta 1948 podaril sindikatom z nasvetom, naj Toplice postanejo delavsko okrevališče. Sindikati pa so jih podarili dalje: leta 1980 so brezplačno prenesli na občino Zagorje, ta pa leta 1982 na domače turistično-gostinsko podjetje. Leta 1985 je v Medijskih zrasel hotel hotel, ki je imel, kot je razbrati iz kataloga, »v prijetnih sobah 76 ležišč«, sob je bilo 33, v restavraciji je bilo 130 sedežev, v hotelu in okrog njega pa savna, pokrit bazen, odprti bazeni, diskoteka, posebna soba za seminarje – danes bi rekli kongresni turizem - , v bližini so vabili teniško igrišče in sprehajalne poti, hotel pa je nudil tudi zdraviliške storitve.