Eksplozija na glavni celjski avtobusni postaji

Celje – Pred eno uro, natančneje ob ob 12.31 uri so celjske policiste obvestili, da je na glavni celjski avtobusni postaji prišlo do eksplozije. V njej sta bili po prvih podatkih poškodovani dve osebi. Vzrok še ni znan, ne izključujejo pa možnosti napake na plinski napeljavi.



Kraj dejanja si ravno zdaj ogledujeta državni tožilec in preiskovalni sodnik. Policija občane poziva, naj se ne zadržujejo v bližini kraja eksplozije, več pa bo znanega v nadaljevanju.





