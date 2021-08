Ekstremisti in povezanost s politiko

V nadaljevanju preberite... »Občutimo resen porast desnega ekstremizma pod to vlado in zaskrbljeni smo zaradi opuščanja nadzora slovenske policije nad tem pojavom,« poudarja Matjaž Nemec (SD), predsednik Knovsa, ki je na današnjo sejo med drugim povabil tudi premiera Janeza Janšo in njegovega državnega sekretarja Žana Mahniča.

Ocena parlamentarne preiskovalne komisije o delovanju ekstremističnih skupin iz leta 2014 je bila, da desni ekstremizem pri nas načeloma ne pomeni nevarnosti za nacionalno varnost, to pa da bi se lahko spremenilo, če bi dobil aktivnejšo podporo nosilcev politične oblasti. Se je to pri nas zgodilo? O indicih, ki to potrjujejo, so pisali posamezni raziskovalni novinarji. V članku lahko preberete tudi, kaj kaže analiza desničarskih ekstremističnih gibanj, ki je bila pripravljena za evropsko komisijo.