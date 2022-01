En kandidat odstopil, ena kandidatka se je opravičila

Na razpis za direktorja Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (Fiho), ki se je iztekel 27. decembra 2021, je prispelo pet prijav. Da se bo prijavila Elena Pečarič, smo v Delu že poročali, v boju za vodilno mesto pa so se ji pridružili še Saša Mlakar z direktorata za invalide na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Borut Sever, predsednik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS), tajnik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije Štefan Kušar, ki je bil direktor Fundacije že v obdobju od leta 2012 do 2017 (pred tem je bil glavni tajnik NSIOS), in nekdanji ljubljanski mestni svetnik SD, podjetnik Gregor Istenič, ki ni več politično aktiven, se je pa do zdaj dvakrat potegoval za vodilni položaj na Fihu.

Kušar je včeraj poslal odstopno izjavo, Pečaričeva je opravičila povabilo na razgovor, a bodo o njej vseeno glasovali, je sporočil Vilko Kolbl, sedanji v.d. direktorja na Fihu.

Štefan Kušar. FOTO: Mavric Pivk/Delo

Članom sveta zavoda se bodo torej na današnji seji, ki se je začela ob deseti uri, predstavili trije kandidati. Sledilo bo glasovanje o najboljšem kandidatu. Ta potrebuje za imenovanje podporo večine 23-članskega sveta, torej vsaj 12 glasov. Če v prvem krogu nobeden ne dobi dovolj glasov, je potreben drugi krog, v katerega gresta kandidata z največ glasovi. Če nobeden od njiju niti v drugem krogu ne dobi potrebnih 12 glasov, se razpis ponovi.

Poznavalci pravijo, da je najbolj verjeten drugi krog.

Kušar je glede razlogov za odstop pojasnil, da v svetu Fiha še vedno sedijo isti člani, ki mu leta 2017 niso obnovili mandata. »Kasneje so ti ljudje morda spoznali, da moj naslednik ni bil najboljši glede na to, da so z njim sporazumno prekinili delovno razmerje, je pa morda malo verjetno, da bi bilo to njihovo spoznanje tako, da bi zdaj v meni prepoznali potencialno rešitev tega, kar bi si želeli oziroma hoteli.« Do včeraj je tudi pričakoval signal podpore iz humanitarnih vrst, a ga ni dobil, zato se je odločil izstopiti iz »igre«. Zdi se mu, da je za prevzem vodenja Fiha potreben večji konsenz kot 12 glasov.

Mandat svetu Fiha se izteče junija. Imenovanje novih svetnikov je že v proceduri.