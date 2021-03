Epidemija je zvišala plače v bolnišnicah

V nadaljevanju preberite:

Čeprav je bilo lani manj primerov bolnišničnih obravnav in so pacienti preživeli v bolnišnicah manj dni kot leto prej, se to ni poznalo pri slabšem poslovanju bolnišnic ali nižjih plačah. Nasprotno. Plače so se nekaterim direktorjem in zdravstvenemu osebju izboljšale, predvsem na račun dodatkov, do katerih so upravičeni med epidemijo. Nekaterim vodilnim se je plača zvišala za tisoč evrov bruto in več, pri čemer je najbolj nenavadno, da so direktorja naše največje bolnišnice po višini dohodka prekosili trije direktorji manjših bolnišnic. Rekorderka je imela povprečno tisoč evrov višjo mesečno plačo od njega in je v desetih mesecih prejela tudi 4000 evrov več dodatka.