Končna odločitev glede šol v četrtek

V obalno-kraški in zasavski regiji bodo znova odprte le nujne trgovine, kot velja za črno fazo, je na današnji seji odločila vlada. Končno odločitev glede šol bo sprejela jutri.



Podatki NIJZ o gibanju števila okužb z novim koronavirusom kažejo, da se epidemiološke razmere v večini regij slabšajo, je v objavi na facebooku pred današnjo sejo, na kateri odloča o morebitnih spremembah omejitvenih ukrepov, izpostavila vlada. Po njenih navedbah je porast okužb opazen v obalno-kraški, pomurski in gorenjski regiji.



Glede na prilagojen načrt sproščanja protikoronskih ukrepov, ki ga je v začetku meseca določila vlada, so slovenske regije v različnih fazah sproščanja ukrepov. V zadnjem tednu so bile jugovzhodna, goriška in posavska regija v črni fazi. Tako so v teh regijah ta teden ostale zaprte šole in kulturne ustanove, vrtci nudijo le nujno varstvo.



V devetih regijah, ki so v zadnjem tednu v rdeči fazi, so vrtci odprti, pouk za učence prvega triletja osnovnih šol pa poteka v šolah. Poleg trgovin z živili, lekarn, kmetijskih trgovin in še nekaterih izjem so v rdečih regijah odprte specializirane prodajalne z otroškim programom; vulkanizerske, avtomehanične, avtoličarske ali avtokleparske delavnice ter delavnice za popravilo koles.



Od 23. januarja so v teh regijah odprti knjižnice, muzeji in galerije. Znotraj regije je dovoljeno smučanje osebam, ki predložijo negativni test na covid-19.



Glede na današnje podatke Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) bi se zaradi naraščanja števila okužb obalno-kraška in zasavska regija spet lahko znašli v črni fazi. Koroška regija pa je po statistiki že dosegla oranžno fazo, kar bi glede na vladni načrt lahko pomenilo dodatno sproščanje ukrepov.



Vlada na današnji seji, ki poteka na Brdu pri Kranju, pretresa te podatke.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: