Evropska poslanka Janšo vabi na pogovor o medijih

Tonin bi povabil preiskovalno komisijo

Evropska poslanka z Nizozemske(Renew/D66) je na pogovor v Bruselj povabila premierja Janeza Janšo v okviru skupne razprave o medijih v Sloveniji, ki bo predvidoma marca. Ob tem je izrazila upanje, da bo premier vabilo sprejel, je poročala TV Slovenija.Evropska poslanka, ki vodi skupino za spremljanje spoštovanja demokracije, vladavine prava in temeljnih pravic v okviru odbora Evropskega parlamenta za državljanske pravice, pravosodje in notranje zadeve, je dejala, da so vabilo na skupno razpravo poleg premierja prejeli še minister za kulturo, direktor urada vlade za komuniciranje, generalni direktor RTV Igor Kadunc ter varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev»Kot smo storili že pri drugih državah, Malti, Slovaški, Bolgariji, Belgiji, bomo seveda povabili premierja, ministre ter druge relevantne predstavnike, da nam predstavijo svoja stališča. Za nas ni pomembno, ali pripadajo desnici ali levici. Pomembna so dejstva, pogovori, da vemo, kaj se dogaja,« je še dejala evropska poslanka.Predsednik NSi in obrambni ministerje danes na Twitterju Janši predlagal, naj vlada v Slovenijo povabi misijo Evropske unije, ki bi preiskala stanje medijske svobode v Sloveniji. Toninov predlog je na Twitterju podprl prvak SMC in minister za gospodarstvo, Janša pa je oba tvita poobjavil.Tonin je danes tvitnil, da bi podpredsednica Evropske komisije za vrednote in preglednosto stanju medijske svobode v Sloveniji največ izvedela, če bi k nam napotila misijo za ugotavljanje dejstev. Toninovemu pozivu se je na Twitterju pridružil minister Počivalšek.Položaj medijev v Sloveniji je bil nazadnje predstavljen v spletnem mediju Politico . Avtorico članka je premier Janša na Twitterju obtožil, da laže. Na njegove obtožbe se je odzvala Evropska komisija. V odzivu so v Bruslju izpostavili, da so sovraštvo, grožnje in osebni napadi na novinarje nesprejemljivi.Premier Janša je isti dan na Twitterju zapisal, da »z velikim veseljem sprejmemo v Sloveniji kakršnokoli delegacijo katerekoli institucije, ki bi skušala dokazati, da so večinski mediji pod nadzorom slovenske vlade. Verjetno bi zadoščal že nekaj urni obisk s korektnim prevajalcem, recimo med 18.00 in 22.30 zvečer, pa bi bilo vse jasno«.