Kadunc izpodbija izvolitev svojega naslednika Graha Whatmougha

Dosedanji generalni direktor RTV Slovenijaje včeraj kot neizbrani kandidat na končanem razpisu vložil tožbo na delovno in socialno sodišče, s katero izpodbija sklep programskega sveta RTV o imenovanju novega generalnega direktorja RTV Slovenija»Prepričan sem, da je bil postopek imenovanja novega generalnega oporečen, saj se v njem ni upoštevalo enega ključnih pogojev za izbiro kandidata, to je tri leta izkušenj z vodenjem večjih organizacijskih sistemov,« je še zapisal v sporočilu za javnost.Kandidaturo Graha Whatmougha je po posvetovanju s pravniki kot ustrezno sicer ocenila volilna komisija programskega sveta, a Kadunc je prepričan, da njihova odločitev ni bila ustrezna. »Ker se je vmes pojavila novica, da naj bi SDH priznaval usposobitev za vodenje z vodenjem nadzornih svetov, sem to preveril in to ne drži! SDH ni nikoli imel takšnega uradnega stališča! To je povsem logično, saj se točno ve, kaj je vodenje in kaj nadziranje,« še trdi.Dosedanji generalni direktor še navaja, da se izpodbijanja sklepa programskega sveta o imenovanju generalnega direktorja ni lotil zaradi sebe. »Tudi če s tožbo uspem, za kar je veliko možnosti, sam zelo verjetno ne bom imel nobene koristi. Mandat se mi izteče 24. aprila, na kar izid sodbe ne bo imel nobenega vpliva. Čemu torej tožba? Zaradi RTV! In zato, ker imamo državljani pravico zahtevati, če že imenujejo koalicijsko usklajenega generalnega direktorja, da ta izpolnjuje vsaj formalne pogoje, ki jih zahtevajo zakon, statut in zdrava pamet,« je še dejal.V nadaljevanju pa še, da vse kaže, da je šlo za postavljanje koalicijsko usklajenega najboljšega možnega kandidata, pa čeprav so vsi vedeli ali bi morali vedeti, da ne izpolnjuje osnovnega pogoja. »Seveda je, pri čemer je odločilno besedo imela največja stranka. In proti temu, mislim, bi se morali vsi upreti,« še trdi.