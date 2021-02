Politico o vojni slovenske vlade z mediji

Vplivni bruseljski spletni medij Politico v danes objavljeni obširni analizi na podlagi pogovorov s slovenskimi novinarji in tujimi opazovalci glede medijev v Sloveniji piše, da »napadi premieraustvarjajo ozračje strahu«. »Vodja ene najmanjših članic EU bije veliko kampanjo proti novinarjem, ki jih ne mara,« so zapisali.»Desničarski populistični voditelj, občudovalec, je STA označil za 'nacionalno sramoto'. Javno RTV je obtožil, da širi 'laži' in zavaja javnost, v tvitu pa dodal, 'očitno vas je preveč in ste predobro plačani'. Ta mesec pa je premier označil RTV in zasebno televizijo za 'neodgovorne razširjevalce virusa'.«Politico dodaja, da ne gre samo za retoriko, ampak da je Janševa vlada poleti predlagala spremembe medijske zakonodaje, »ki bi povečala vpliv države na STA in zmanjšala financiranje RTV «. »Državno financiranje tiskovne agencije je bilo konec leta tudi začasno ustavljeno, kar vzbuja skrbi glede njene prihodnosti.«Medij se je pogovarjal z več kot desetimi slovenskimi novinarji, tudi uredniki javnih medijev. Kot povzema, številni obtožujejo Janšo, da spodbuja sovraštvo do novinarjev in urednikov v javnih medijih, »rezultat tega pa so grozilni telefonski klici, pisma, elektronska sporočila in objave na družbenih medijih. Novinarji opozarjajo, da jih je ta pritisk vodil v samocenzuro, nekateri uredniki pa so zaradi groženj poklicali policijo«.»Čeprav nekateri novinarji pravijo, da lahko poročajo kot običajno, pa mnogi, ki pokrivajo delo vlade, pravijo, da se politični pritisk pri njihovem vsakodnevnem delu močno čuti, kar vpliva na poročanje o vprašanjih, kot so madžarske investicije v Sloveniji, vloga skrajno desnih gibanj v državi in celo Janševo poveličevanje Trumpa na twitterju.«»Janševe poteze neposredno nasprotujejo standardom EU glede medijske svobode. Podpredsednica Evropske komisijeje lani izjavila, da bi novinarji morali imeti možnost poročanja brez strahu ali protekcije,« so še zapisali v Politicu in opozorili, da se zaskrbljenost glede medijske svobode in pluralnosti krepi po večini Srednje in Vzhodne Evrope.Premier to zaskrbljenost zavrača. »Janša je za Politico povedal, da sta on in njegova stranka tista, ki se soočata z grožnjami – in pokazal na protivladne protestnike, ki so posvojili frazo smrt janšizmu – analogijo na jugoslovansko partizansko parolo.«S Politicom se je pogovarjal tudi zunanji minister, ki je dejal, da so problem neprofesionalni novinarji in da je treba narediti razliko med »političnim aktivizmom in novinarstvom«. »V Sloveniji pa je popolna svoboda tiska,« je zatrdil.V slovenski vladi tudi zanikajo, da bi se novinarji samoomejevali pri poročanju. »Ker so mediji preveč povezani z levimi centri kapitala in politične moči, je jasno, da v slovenskih medijih ne prihaja do nobene oblike samocenzure,« so za Politico odgovorili v vladnem uradu za komuniciranje.Tam so bili sicer kritični, da njihovi odgovori pri poročanju o situaciji niso bili povzeti, in so zato danes v celoti objavili odgovore, ki so jih posredovali Politicu.