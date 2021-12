Evropske preskrbne verige s hrano je treba očistiti

V nadaljevanju preberite:

Ko govorimo o kršitvah človekovih in okoljskih pravic v verigah preskrbe s hrano, običajno pomislimo na prakse, ki se dogajajo zunaj Evropske unije in vanjo zaidejo z uvozom soje, kakava, govedine in drugih živil, pridelanih na škodo lokalnega prebivalstva in okolja. Le malo se govori o kršitvah v preskrbnih verigah s hrano znotraj EU. Avtorji poročila, ki ga je objavil Open Society European Policy Institute, so na primeru španske svinjine pokazali, da je tudi znotraj teh treba temeljito počistiti. Preberite, kateri so štirje miti sektorja španske prašičereje.