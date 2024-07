Evropski voditelji o podpori Ukrajini, ta bo s Slovenijo podpisala sporazum

Britanski premier Keir Starmer bo danes v bližini Oxforda gostil četrti vrh Evropske politične skupnosti, v ospredju katerega bo nadaljnja podpora Ukrajini. Vrha se bo udeležil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki bo s premierjem Robertom Golobom podpisal varnostni sporazum. Voditelji imajo na dnevnem redu še migracije in energetiko.

Starmer bo danes na gradu Blenheim Palace v bližini Oxforda gostil več kot 45 evropskih voditeljev, med njimi članic EU, držav Zahodnega Balkana, Ukrajine, Moldavije in Gruzije, pa tudi Azerbajdžana in Armenije. Prvič bodo na zasedanju Evropske politične skupnosti (EPS) tudi predstavniki Nata, Sveta Evrope in Ovseja.

Novi britanski premier, ki je na oblasti od začetka meseca, je med ključnimi izzivi, ki jih bodo obravnavali, izpostavil rusko agresijo na Ukrajino. Pri tem si bo prizadeval za zagotovitev nadaljnje mednarodne vojaške in finančne pomoči Kijevu.

To bo tudi osrednja tema srečanja slovenskega premierja Goloba z ukrajinskim predsednikom Zelenskim ob robu vrha, na katerem bosta podpisala dvostranski varnostni sporazum med državama.

Sporazum naj ne bi predvideval dodatnih finančnih zavez Slovenije do Ukrajine, razen nadaljnjega financiranja humanitarne pomoči. Poleg tega naj bi vseboval obsodbo ruske agresije, Slovenija pa naj bi se zavezala tudi podpori reformnim ukrepom Ukrajine za njeno približevanje EU in Natu.

Med osrednjimi temami pogovorov voditeljev na četrtem vrhu EPS, ki bo tudi priložnost za krepitev odnosov Združenega kraljestva z evropskimi partnerji, bodo še boj proti nezakonitim migracijam, energetika in kibernetska varnost.