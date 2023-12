Evropsko srečanje mladih sredi Ljubljane

V Ljubljani in njeni okolici – vse do Kranja, Kamnika in Grosuplja – se je zaradi 46. Evropskega srečanja mladih, ki ga prireja skupnost taizéjskih bratov iz Francije v sodelovanju s slovensko Cerkvijo in podporo mesta Ljubljana, zbralo okoli 5000 mladih iz 48 držav. Jutri in jutrišnjem bodo v cerkvah po Ljubljani opoldanske molitve, eno od jutrišnjih delavnic bosta v Antonovem domu na Viču vodila nekdanji predsednik Borut Pahor in prvi predsednik vlade Lojze Peterle, ki naj bi izpostavila pomen odgovornosti posameznika v družbi.

»Še pred tremi tedni smo iskali gostitelje, ki bi lahko sprejeli mlade iz tujine, in bili še sami presenečeni, da nam je zgolj v dveh tednih uspelo zagotoviti namestitve okoli dva tisoč udeležencem. Prijazno in nesebično so se odzvali tudi tisti, ki ne zahajajo v cerkev zelo pogosto, a so se v preteklosti udeležili taizéjskih srečanj in bili pripravljeni v zahvalo za lepo izkušnjo odpreti vrata doma drugim,« je dejal lokalni koordinator srečanja Tilen Čebulj.

Po njihovih ocenah bo v Ljubljani in okolici do 1. januarja okoli 5000 udeležencev, večinoma iz tujine, največ je Poljakov, sledijo Nemci, Francozi in Italijani, nekaj je tudi Madžarov, a v to številko je vštetih tudi 300 domačih in 380 tujih prostovoljcev ter mladi iz lokalnega okolja. Samo za deljenje obrokov v Stožicah, kjer bodo potekala srečanja in večerne molitve, jih bodo potrebovali 90. Vsak dan bodo priredili najmanj 25 delavnic.

Tema tokratnega srečanja je Skupaj na poti, spodbudilo pa naj bi jih k poživitvi svojega duhovnega življenja, da bi postali nosilci miru, sprave in solidarnosti. FOTO: Voranc Vogel

Največ jih je v grosupeljski župniji

Najbolj množično so se gostitelji odzvali v grosupeljski župniji ter v župnijah Mengeš, Ljubljana Polje, Dravlje in Vič. Preden so jim dodelili mlade goste, so slednjim na sprejemni točki v Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu danes izrekli dobrodošlico v maternem jeziku in jim podali osnovne informacije. Kot je povedal sogovornik, so tiste, ki so prišli v večjih skupinah, razdelili na manjše, da bi jih spodbudili k spoznavanju udeležencev iz drugih držav. Tema letošnjega srečanja je Skupaj na poti, spodbudilo pa naj bi jih k poživitvi duhovnega življenja, da bi postali nosilci miru, sprave in solidarnosti.

Jutri in pojutrišnjem ob 13. uri bodo v desetih cerkvah po Ljubljani opoldanske molitve z veliko petja oziroma s spevi v različnih jezikih, namesto pridige naj bi bili mladi romarji prepuščeni desetminutni tišini. Kot je poudaril sogovornik, ni osrednjega dogodka, vsa srečanja so pomembna oziroma bo na njih mogoče začutiti utrip Taizéja, jih bo pa v soboto v Stožicah, ko bodo med drugim razglasili državo gostiteljico prihodnje leto, z obiskom počastila predsednica Slovenije Nataša Pirc Musar.

Pri organizaciji pomaga tudi 300 domačih in 380 tujih prostovoljcev ter mladi iz lokalnega okolja. FOTO: Voranc Vogel

Vstop v novo leto bodo pričakali po župnijah, ob 23. uri bodo molitve za mir, ki bodo po razmišljanju sogovornika glede na trenutne razmere po svetu najbrž za mnoge zelo pomenljive. Novoletno praznovanje bo nekakšen festival narodov, saj ga bodo med gostitelji spremljale pesmi, plesi in druge predstavitve kulture mladih gostov, ki se bodo dan zatem vrnili v domovino.

Nekoč je marsikdo izkoristil taizéjsko srečanje za kratke novoletne počitnice v tujini. Kako aktualen je ta vidik danes, ko mladi veliko lažje potujejo po Evropi in svetu? »Težko rečem, ali so se udeleženci spremenili, a če govorim iz lastne izkušnje, ko sem bil na svojem prvem v Pragi, me je navdušilo, da lahko bivaš pri domačinih in od blizu spoznaš, po kakšnih tirnicah teče njihovo življenje, kar je za mladega človeka velika popotnica. Predsodki in predstave se hitro razblinijo, ko dobijo obraze, taizéjsko srečanje pa je od takrat zame vsakoletni novoletni program,« je odgovoril Tilen Čebulj.