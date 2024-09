Felda: Pri mojem odstopu ni nobenega skritega ozadja

Minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda, ki je v sredo pisno podal odstopno izjavo, je ob prihodu na sejo vlade za STA dejal, da pri njegovem odstopu ni nobenega skritega ozadja, govorice o razlogih za odstop pa zavrnil kot neresnične. Željo po vrnitvi v akademske vode je premieru Robertu Golobu sporočil v začetku septembra, je dejal.

Odločitev za odstop je bila osebna, pravi Felda, v delo na Univerzi na Primorskem je bil kljub ministrski funkciji zelo vpet, ima še vedno mentorstva na diplomski in magistrski stopnji ter dva doktoranda. »Jaz imam ogromno dela in dejansko bom zdaj začel izobraževanje bodočih učiteljev matematike in sem res sam izrazil željo, da bi se vrnil,« je dejal.

Z odločitvijo o odstopu je pomirjen. »Od vsega začetka mi je bilo zelo žal, ker nisem mogel biti še bolj udeležen na univerzi, ker navsezadnje je moje poslanstvo vendarle učiti bodoče vzgojitelje, bodoče učitelje,« je dejal. Ministrovanje je bila »gotovo tudi dobra« izkušnja, ampak drugačna od akademske. Tudi na Univerzi na Primorskem si želijo njegove vrnitve, je povedal. Zato sta se s premierom že nekaj časa pogovarjala o odstopu, jasno je bilo, da se s 1. oktobrom še ne bo mogel vrniti na univerzo, a je premiera prosil, »naj pač naredi tako, da se to ne bo preveč vleklo«.

Tudi kandidat za njegovega naslednika, dolgoletni vodja Zavoda RS za šolstvo Vinko Logaj, je v sredo za STA dejal, da pogovori s premierom niso bili dolgi, sestala sta se prejšnji teden. Felda nasledniku priznava strokovne izkušnje, meni pa, da so na ministrstvu »že marsikaj zastavili«, predvsem glede plač učiteljev, s čimer je začel že kot državni sekretar, zdaj pa je to le še stvar izvedbe.

Delo ministrstva in ekipe ocenjuje kot dobro

Namige o razlogih za njegov odstop je označil za neresnične, predvsem to, da se ni zavzemal za plače v šolstvu, ter o nezadovoljstvu koalicije z njegovim delom. Vedno je kdo nezadovoljen, pravi, a delo ministrstva in njegove ekipe ocenjuje kot dobro, izpostavil je sodelovanje s šolami in ravnatelji. »Je pa res, da kakšni so verjetno bolj glasni in imajo tak način dela, mi smo bolj umirjeni, recimo ta ekipa, ne morem pa reči, da smo naredili karkoli narobe ali pa da ne bi delali,« je ocenil.

V njegovi ekipi so štirje ravnatelji, »ki so točno vedeli, kakšne so težave in kako je treba pristopiti k njihovemu reševanju«. »Ko pogledam nazaj, kaj je bilo narejenega, smo naredili res veliko, tudi take malenkosti, ki se niti ne vidijo, da smo šolam, recimo, določene stvari olepšali ali bolj poenostavili, jasno pa je, da to še ni konec, da bo potrebnega še kar nekaj dela,« je sklenil.

Felda je odstopno izjavo v kabinet predsednika vlade poslal v sredo, premier pa mora zdaj skladno s poslovnikom DZ v sedmih dneh obvestiti DZ o odstopu. Čeprav so iz premierovega kabineta v sredo sporočili, da pripravljajo obvestilo za DZ, pa tega po informacijah STA še niso posredovali v DZ.

Premierovo obvestilo se mora uvrstiti na dnevni red seje DZ najkasneje v sedmih dneh po njegovem prejemu. Po seznanitvi poslancev z njegovim odstopom bo Feldi funkcija prenehala. Nato bodo stekli tudi postopki za imenovanje Logaja na funkcijo ministra za vzgojo in izobraževanje.