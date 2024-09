V pričakovanju razpleta kadrovskega klobčiča

Ta teden je pričakovati razplet več pomembnih kadrovskih vprašanj z začetnim poudarkom na komisarski sagi, fokus pa bo usmerjen predvsem na poslance, izmed katerih bi glede na zadnje špekulacije lahko prihajal novi obrambni minister. Z njegovim oziroma njenim imenom predsednik vlade Robert Golob, ki po izvolitvi Marjana Šarca za evropskega poslanca ministrstvo vodi sam, že dlje časa odlaša; skladno z zakonodajo pa ga lahko vodi le še slab mesec. Kot je dejal po koalicijskem vrhu, naj bi to in vprašanje obstoja ministrice za digitalno preobrazbo Emilije Stojmenove Duh načeli na jutrišnjem operativnem srečanju šefov koalicije.

Doslej je sicer vztrajal, da ima Stojmenova Duh njegovo podporo, a kritike na njeno delo čedalje bolj odkrito letijo tudi iz njegove stranke. Tudi sam je nato javno dejal, da je odprt za razprave o čemerkoli.

Levici je pred vnovično interpelacijo ministrica že pojasnjevala svoja stališča in dobronamernost glede nakupa 13.000 računalnikov. Nazadnje so se njihovi poslanci vzdržali in tako bo tudi tokrat po njenem zagovoru – zaradi koalicijskega sporazuma podpora njeni razrešitvi ni na mizi –, ki bo na sporedu na septembrski seji državnega zbora z začetkom 23. septembra. SD pa Stojmenovo Duh na pogovoru še pričakuje, a sogovorniki so do svoje nekdanje članice izjemno kritični. Njihov podmladek jo je že pozval k odstopu, ali bodo enako ravnali v stranki, pa bi lahko bilo bolj jasno po današnji debati predsedstva SD.

Socialni demokrati se ne bodo mogli izogniti niti komisarski sagi, v kateri posamezniki – sicer redki – še vedno vidijo možnost za karierni napredek Tanje Fajon, zunanje ministrice, če bodo evropski socialisti res delovali rušilno tudi pri slovenski kandidatki Marti Kos zaradi premalo komisarskih kandidatov iz njihovih vrst. Vprašanje je sicer, ali bi imela nekdanja predsednica podporo za kandidaturo znotraj stranke, kaj šele vlade, saj bi to lahko dodatno škodovalo njeni javnomnenjski podpori.

V tem primeru pa bi v stranki zagotovo z veseljem prepustili resor Gibanju Svoboda in se potegovali za resor digitalne preobrazbe ali šolstva, ki ga vodi Darjo Felda, za katerega podobno kot za njegovo kolegico velja, da kritike njegovega dela v koaliciji več ne skrivajo.

A za zdaj so to le preigravanja; neuradna kandidatka za evropsko komisarko je Marta Kos, ki mora za to, da bo postala uradna, počakati na predstavitev pred pristojnim parlamentarnim odborom za evropske zadeve. Kdaj bo sklican, še ni znano. Po neuradnih informacijah to še ne bo danes, kar bi pomenilo, da bi ob jutrišnji predstavitvi komisarske ekipe že imeli uradno kandidatko. Niti ima v rokah predsednik odbora Franc Breznik, poslanec SDS, ki prej zahteva – tako od vlade kot evropske komisije – še pismo predsednice evropske komisije Ursule von der Leyen, ki naj bi odneslo prejšnjega kandidata Tomaža Vesela. Ali so bile njene zahteve res posredovane v obliki pisma, še ni znano.

Že vse od potrditve Kosove prejšnji teden vlada sicer preigrava scenarije, ali bi lahko njeno ime poslali že pred tem – to naj bi si po poročanju nemškega časnika Frankfurter Allgemeine Zeitung želeli tudi v Bruslju –, sicer je na mizi tudi možnost, da bi Ursula von der Leyen predstavila svojo ekipo z opombo pri Sloveniji.