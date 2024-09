Predsednica Nataša Pirc Musar: Šola uči tudi, kako biti dober človek

Za okoli 276.700 šolarjev se danes začenja novo šolsko leto. Med njimi bo v šolske klopi sedlo okoli 84.000 dijakov in skoraj 192.774 učencev. Šolski prag bo letos prvič prestopilo tudi 20.173 prvošolcev, ki bodo deležni posebnih sprejemov. Zvrstili se bodo različni dogodki, med drugim o pomenu prometne vzgoje otrok, novo šolsko leto pa tako v osnovnem kot v srednjem šolstvu prinaša več novosti.

Šolski minister Darjo Felda je pozdravil prvošolce Osnovne šole Josipa Plemlja na Bledu ter pred začetkom šolskega leta vsem zaželel veliko uspeha. Izrazil je željo, da vsak po svojih močeh doprinese k soustvarjanju varnega in spodbudnega učnega okolja, da bo šola prostor, ki s posredovanim znanjem odpira vrata v svet sanj in želja.

V Črni na Koroškem bo premier Golob z županjo Romano Lesjak in predsednico evropske komisije Ursulo von der Leyen pozdravil učence tamkajšnje osnovne šole. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki bo danes obiskala bolnišnično šolo ljubljanske pediatrične klinike, je v poslanici ob prvem šolskem dnevu šolarje in dijake spomnila, da šola poleg učenja predstavlja tudi priložnost za razvoj socialnih veščin in učenje o tem, kaj pomeni biti dober človek, nekdo, ki sprejema in ceni drugačnost, ki se zaveda skupnosti, ne le svojih potreb.

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič pa je poudarila, da je znanje edino bogastvo, ki ga kasneje v življenju nihče ne more odvzeti. Hkrati je to bogastvo, ki ga lahko mladi brez slabe vesti in negativnih posledic za planet ter soljudi kopičijo v neomejenih količinah. Otrokom je zaželela srečo v novem šolskem letu.

Premier Robert Golob bo medtem s predsednico evropske komisije Ursulo von der Leyen in županjo Črne na Koroškem Romano Lesjak pozdravil učence OŠ v Črni.