Za raziskavo o spolnosti je intervjuval sto varovank domov za starejše

Sociolog prof. dr. Ivan Bernik se že desetletja ukvarja tudi s sociologijo spolnosti. V knjigi Spolno življenje v Sloveniji (2011), ki jo je napisal skupaj z Ireno Klavs, med drugim odgovarja na vprašanja, v kakšnih partnerskih zvezah poteka spolno življenje in kako se te spreminjajo, koliko so prebivalci Slovenije v povprečju stari ob prvem spolnem odnosu, kakšen je repertoar spolnih praks, kako pogosti so spolni odnosi, kako se ljudje odzivajo na nova zdravstvena tveganja in koliko je spolnega nasilja.

Avtorja prikazujeta pluralnost spolnih kultur, morale in stališč o spolnosti, tudi o nezvestobi in homoseksualnosti. Leta 2018 se je Ivan Bernik skupaj s kolegi (Tina Kogovšek, Alenka Švab, Roman Kuhar) podpisal pod raziskavo Intimni življenjski stili študentk in študentov v Sloveniji. Pred nekaj leti pa se je samostojno lotil raziskave o spolnosti žensk, rojenih pred in med drugo svetovno vojno.

Zanjo je opravil sto intervjujev z ženskami v domovih za starejše po vsej Sloveniji. Med drugim so mu povedale, da o spolnosti skorajda niso imele informacij, večina jih ni bila pripravljena na prvo menstruacijo. Do rojstva otrok skoraj niso uporabljale kontracepcije in so pred prvim spolnim odnosom precej premislile, kdo bo oče njihovega otroka ter ali se bodo nanj lahko zanesle. S staranjem se je marsikatero partnerstvo krhalo, najpogostejši vzrok je bil alkohol, velikokrat tudi nasilje.