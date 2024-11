Fides odgovarja Golobu: Z aroganco ni mogoče priti do rešitev

Zdravniški sindikat Fides se je ostro odzval na izjave premierja Roberta Goloba v sobotnem intervjuju za STA, kjer je ta komentiral potezo sindikata in njihove stavkovne zahteve. Fides poudarja, da plačna reforma v javnem sektorju ne odraža posebnosti zdravstva, nerešena pa ostaja vrsta njihovih stavkovnih zahtev. Obenem zavračajo očitke o izsiljevanju in moralnem razkroju v zdravstvu ter opozarjajo na nujnost dialoga.

Golob je v intervjuju med drugim izpostavil, da se plačna nesorazmerja v zdravstvu lahko rešujejo le istočasno za vse zaposlene znotraj krovnih pogajanj. Ob tem je poudaril, da je »glede plač zadeva zaključena« in opozoril, da bi nadaljnje zahteve predstavljale neodgovorno in nesolidarno ravnanje do družbe. Kritičen je bil tudi do dvojnih praks v zdravstvu, ki po njegovem mnenju povzročajo moralni razkroj, zato vlada vztraja pri zakonski ločitvi javnega in zasebnega zdravstva.

Fides: Nismo podpisali krovne pogodbe, temveč aneks

V Fidesu so danes pojasnili, da niso podpisali krovne kolektivne pogodbe za javni sektor, temveč zgolj aneks k posebnemu tarifnemu delu kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike. V aneksu so določeni postopki in merila za zasedbo delovnih mest starejših zdravnikov in specialistov, kar je bilo usklajeno prek mediacije med stavkovnimi pogajanji.

Sindikat opozarja, da njihovih ključnih zahtev reforma ni rešila. Nerešena ostaja predvsem odprava plačnih nesorazmerij, ki prizadenejo predvsem mlajše zdravnike. »Namigovanje predsednika vlade na izsiljevanje in pripombe o moralnem razkroju ne morejo voditi do rešitev,« so zapisali.

Opozorila pred političnim eksperimentiranjem

Fides se je obregnil tudi ob vladne načrte glede novele zakona o zdravstveni dejavnosti. Po njihovih besedah so že najvišji predstavniki zdravniške stroke posvarili pred posledicami »političnega eksperimentiranja v zdravstvu«. Napovedujejo, da bodo vztrajali pri stavkovnih pogajanjih z namenom zagotoviti spoštovanje standardov, normativov in normalizacijo razmer v javnem zdravstvu.

Sindikat je bil kritičen tudi do odnosa vlade, saj so poudarili, da je dialog ključen za reševanje sporov. »Z aroganco ni mogoče priti do rešitev. V vseh državah, kjer so zdravniški sindikati napovedali stavko, je stekel dialog, vlade pa niso prepovedale stavke, kot se je to zgodilo v Sloveniji,« so zapisali.

Napetosti med vlado in zdravniškim sindikatom Fides se torej nadaljujejo, rešitve pa se zdijo še vedno daleč. Fides vztraja, da je za normalizacijo razmer v zdravstvu potrebno obravnavati specifike zdravstvenega poklica, medtem ko premier Golob poudarja potrebo po celovitem in solidarno naravnanem sistemu.