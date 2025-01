Fokus stranke Fokus zna biti preozek, podaja se v precej zaprt prostor

V nadaljevanju preberite:

Stranka Fokus je po besedah njenega predsednika Marka Lotriča nastala iz prepričanja, da je možno preseči ujetost v ideološke delitve, namesto stagnacije pa ponuditi razvoj in stopiti iz povprečja. Nova desna stranka programsko zagovarja ekonomijo prostega trga, prisega na individualno odgovornost, tradicijo, družino, zakon in patriotizem. V osrčje programskih prioritet pa v Fokusu postavljajo močno gospodarstvo, nižanje davčnih bremen in regionalizacijo Slovenije.

Ob ustanovitvi Lotričeve stranke nas je zanimalo, ali slovenski strankarski prostor potrebuje še eno stranko, ki zagovarja interese gospodarstva in kapitalskih krogov. Zanimalo nas je tudi, kakšno je gospodarsko in kapitalsko ozadje drugih političnih strank. »Enačenje tega, da to, kar je dobro za lastnike kapitala in managerje, naj bi bilo dobro tudi za celotno gospodarstvo in celo državo, je precej razširjen pristop v slovenski politiki,« opozarja politolog in politični analitik dr. Marko Hočevar iz FDV.

Hkrati pa se je po njegovo treba zavedati, da je tudi stranka Gibanje Svoboda predstavnica nekaterih gospodarskih in kapitalskih interesov v državi. »Pa tudi SD s predsednikom Matjažem Hanom na čelu se poskuša zdaj veliko bolj eksplicitno postaviti tudi kot predstavnik nekaterih gospodarskih panog oziroma sektorjev«.