Franci Matoz piše eno, Pošta dela drugo

3500

evrov brez DDV znaša račun za pravno mnenje Stojana Zdolška

Kako so iskali pokritje za Zdolškov račun. Foto Suzana Kos

Odvetnikje, kot smo pisali pred dnevi, v pravnem mnenju za Pošto Slovenije glede plačila računa za storitev kolegaocenil, da tega računa ni treba plačati. A Zdolšek očitno ne bo ostal brez plačila.Franci Matoz je ocenil, da sta člana revizijske komisije nadzornega sveta Pošte Slovenije (zdaj že nekdanji nadzornik, ki jo je Zdolškovo pravno mnenje naročil, ter predsednik te komisije Matjaž Fortič, ki je za to vedel) pri tem naročilu »v sostorilstvu izpolnila znake kaznivega dejanja, saj sta prekoračila pravice, ki jih imata na podlagi zakona, statuta in poslovnika glede razpolaganja s tujim premoženjem. A ker račun še ni plačan, je dejanje ostalo pri poskusu,« je zapisal.Po naših informacijah so nekateri člani nadzornega sveta Matozovo pravno mnenje dojeli kot nedopusten pritisk in grožnjo. Uradno pa izjav ne dajejo, saj da je za to pristojen predsednik nadzornega sveta, ki ga po novem obvladuje SDS; pod njeno okrilje pa sodi tudi začasni direktor Pošte Slovenije Tomaž Kokot, ki mu je pred hitro kadrovsko rošado v nadzornem svetu grozila razrešitev. Predsednik nadzornega sveta Pošte Slovenijezdaj pojasnjuje, da je Matozovo pravno mnenje naročilo poslovodstvo, torej Kokot, ki sicer ni bil naročnik Zdolškovega mnenja, prav tako ni bila naročnik tega mnenja o zakonitosti razrešitev vodstvenih delavcev Pošte odgovorna oseba pristojne organizacijske enote Pošte.»Likvidacija tega računa je v pristojnosti nadzornega sveta, ki je na zadnji redni seji soglašal s predlogom revizijske komisije, da se pri Zdolšku naroči zunanje pravno mnenje,« pojasnjuje. Račun bo tako plačan v roku.Pojasnimo, da je bila zadnja redna seja nadzornega sveta Pošte Slovenije 10. septembra. Matoz pa je pravno mnenje spisal nekaj dni kasneje.V svojem pravnem mnenju navaja, da je sekretarka nadzornega svetapovpraševala glede "spornega" računa tako Buležana, kot Fortiča. Glede na to, da ima dostop do sklepov nadzornega sveta in zapisnikov sej, je pojasnilo predsednika nadzornega sveta nekoliko nenavadno in napeljuje k sklepanju, da pravno mnenje Matoza ne temelji na resničnih podatkih, ali pa, da mu jih pred pisanjem nekdo ni posredoval.