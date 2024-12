Funkciji župana Lendave in članstva v svetu narodne skupnosti nezdružljivi

Upravno sodišče je potrdilo odločitev Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), da sta funkciji župana občine Lendava in članstva v svetu Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti (PMSNS), ki ju opravlja Janez Magyar, po določbah zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) nezdružljivi. KPK pričakuje, da bo zakonodajalec sodbo sodišča upošteval pri morebitnih spremembah zakonodaje, ki so trenutno v postopku.

Komisija za preprečevanje korupcije je ugotovitve o nezdružljivosti funkcij sprejela maja letos, Magyar je zoper njih sprožil upravni spor. Upravno sodišče v Mariboru je v zadevi odločilo konec novembra. S tem so ugotovitve postale pravnomočne, Janez Magyar pa mora nezdružljivost odpraviti v 15 dneh po pravnomočnosti.

V sodbi je sodišče zapisalo, da daje zakon županu široka pooblastila za odločanje v vseh zadevah lokalnega pomena, zaradi česar obstaja v primeru, ko ta opravlja več različnih funkcij oziroma dejavnosti hkrati, večja verjetnost za nastop nasprotja interesov, to pa povečuje tveganje za korupcijo. Širši interesi lokalne skupnosti (to je interesi vseh prebivalcev občine), za katere je po zakonu dolžan skrbeti župan, so lahko v nasprotju z interesi ožje samoupravne narodne skupnosti na območju občine, za uresničevanje katerih skrbijo člani sveta kot najvišjega organa PMSNS.

»Funkcija člana sveta PMSNS zaradi možnega nasprotja med interesi lokalne skupnosti, ki jih predstavlja župan, ter interesi madžarske samoupravne narodne skupnosti, ki jih zasledujejo člani sveta PMSNS, po naravi stvari ni združljiva s funkcijo poklicnega župana kot funkcionarja občine,« je v sodbi zapisalo sodišče.

Dodalo je, da članstvo župana v svetu PMSNS »zato nedvomno predstavlja okoliščino, ki vpliva, ali ustvarja videz, da vpliva, na nepristransko in objektivno opravljanje nalog župana« v smislu nasprotja interesov, kot ga opredeljuje ZIntPK, zaradi česar je zakonodajalec navedeni funkciji tudi opredelil kot nezdružljivi.

Ker so trenutno v postopku v državnem zboru dopolnitve zakona o lokalni samoupravi, ki zadevajo vprašanje nezdružljivosti funkcionarjev na področju lokalne samouprave, KPK pričakuje, da bo zakonodajalec to sodno odločitev upošteval pri morebitnih spremembah zakona. Hkrati KPK znova poudarja, da bi bilo treba različne pravne ureditve nezdružljivosti funkcij poenotiti, ne pa dodatno urejati v različnih zakonih. Vsaka posamezna ureditev v specialnih zakonih namreč v pravni red vnaša dodatne nejasnosti.