Gašpar Gašpar Mišič obljublja rokenrol v Piranu

Nepremičninski podjetnik in direktor Okolja Piran Gašpar Gašpar Mišič je danes vložil kandidaturo za župana v piranski občini s podporo 433 glasov volivcev. S svojo listo GGM in mi se bo potegoval tudi za mesto v občinskem svetu in v krajevnih skupnostih. »Odločil sem se, da je treba zaspanemu Piranu vdahniti nekaj rokenrola ali vsaj Tartinijevega Vražjega trilčka,« je dejal.

Kandidaturo za piranskega župana so do zdaj že napovedali aktualni župan Đenio Zadković (kandidira s podporo Zveze za Primorsko), podžupanja Manuela Rojec, predstavnica italijanske narodne skupnosti, ki jo podpira vladajoča stranka Gibanje Svoboda, podjetnik Dušan Olaj, ki ga predlaga SD, občinski svetniki Andrej Korenika, Robert Fakin (oba s svojo listo), Kristijan Cerovac (GZOP) in Vojko Jevševar (SDS), mestni redar Miha Tomše (prav tako s svojo listo) ter predstavnik Oljke Onelio Bernetič. O kandidaturi je pred časom razmišljal tudi jadralec Mitja Margon, a ni znano, če se je iz tekme umaknil, saj se že dlje časa ne odziva na naše klice.