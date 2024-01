Gibanje Svoboda: Predsednica politično posegla v potekajoč postopek KPK

V Gibanju Svoboda ocenjujejo, da je predsednica republike Nataša Pirc Musar politično posegla v potekajoč pravni postopek pred Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK). Predsednica je namreč v intervjuju za N1 dejala, da bi moral premier Robert Golob odstopiti, če KPK ugotovi, da je kršil integriteto.

V Svobodi ji očitajo tudi konflikt interesov. »Predsednica republike je s svojim današnjim javnim ugibanjem o tem, kaj bi moralo slediti hipotetični odločitvi KPK, politično posegla v potekajoč pravni postopek pred KPK,« so v Gibanju Svoboda zapisali v današnjem sporočilu za javnost.

Ta politični poseg je še toliko bolj sporen, ker prihaja z mesta predsednice države, ocenjujejo. V tem primeru ne gre samo za možnost, da gre za politični pritisk na delo KPK, ampak tudi za konflikt interesov, menijo. »Ker je postopek zoper predsednika vlade sprožila predsedničina tesna sodelavka in svetovalka v Uradu predsednice RS, ki je takoj po vložitvi ovadbe našla zatočišče pri predsednici države,« so zapisali.

Predsednik vlade je vse navedbe glede njegovega domnevnega vmešavanja v delovanje policije že večkrat odločno zavrnil, so še dodali.

Pirc Musar je v danes objavljenem intervjuju ocenila, da bi moral Golob, če KPK ugotovi kršitev integritete glede domnevnega izvajanja pritiskov na nekdanjo notranjo ministrico Tatjano Bobnar in druge zaposlene na ministrstvu, odstopiti. Ni pa na njej, da ga pozove k odstopu, je dodala. »Mislim, da bo javnost povedala svoje, ampak vseeno počakajmo na izsledke KPK,« je dejala.

Poudarila je, da je »ta zadeva« med nekdanjo notranjo ministrico in predsednikom vlade nastala, preden je kot predsednica nastopila mandat. »To ni moja zgodba, to ni zgodba urada predsednice in ne bom se vtikala v to zadevo med njima,« je dodala. Da je treba zaupati v pravno državo in v njene institucije, ki naj opravijo svoje delo brez političnih pritiskov, je še poudarila za N1.

KPK je preiskavo zoper premierja Goloba uvedla konec novembra lani zaradi zaznanih sumov kršitve integritete v povezavi s prijavo o domnevnem nedovoljenem izvajanju pritiskov na nekdanjo ministrico Bobnar in druge zaposlene na notranjem ministrstvu. Pri tem KPK poudarja, da bo šele nadaljnji postopek pokazal, ali bodo zaznani sumi kršitev tudi potrjeni ali ovrženi.