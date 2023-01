Gibanje Svoboda: SDS izčrpava ekipo zdravstvenega ministra

V državnem zboru poteka izredna seja državnega zbora, na kateri obravnavajo predlog priporočila za takojšnje reševanje katastrofalnih razmer v zdravstvu, ki jo je zahtevala SDS.

»Gibanje Svoboda teh priporočil SDS in dopolnil NSi ne podpira, ker pravzaprav vse, kar predlagajo, že izvajamo. To je le oblika izčrpavanja ekipe ministrstva za zdravje,« je dejala poslanka Tamara Kozlovič, generalna sekretarka Gibanja Svoboda in predsednica parlamentarnega odbora za zdravstvo. Po izredni seji državnega zbora se bo danes sešel tudi odbor, ki ga vodi.

Roki, ki jih v priporočilih predlaga SDS, so po njenih besedah povsem nerealni, kar je dokaz, da SDS z njimi ne misli resno.

V pripravi reforme se bo treba odločiti tudi glede obsega pravic, financiranih iz javnih sredstev. FOTO: Jure Eržen/Delo

»Pozivam k razumnemu ravnanju, da skupaj oblikujemo zdravstveno reformo, brez izčrpavanja ekipe ministrstva za zdravje. Naš cilj je skupen, to je kakovostno, učinkovito, transparentno in delujoče javno zdravstvo, ki bo dostopno vsem. Reforma presega nabiranje političnih točk, ne želim si mlatenja prazne slame v teh razpravah,« je med drugim še dejala Kozlovičeva, ki je napovedala, da se bo na poti k reformi, ki po njenem ne bo lahka, srečevala tudi z opozicijo.

»Zdravstvena reforma je in mora biti nacionalna zgodba, zgodba vseh nas,« je poudaril tudi vodja poslanske skupine Gibanja Svoboda Borut Sajovic.

Medtem pa v SDS opozarjajo, da so razmere v slovenskem zdravstvu katastrofalne in se iz dneva v dan slabšajo, minister za zdravje Danijel Bešič Loredan pa je kljub obetavnim predvolilnim obljubam in napovedanim ukrepom sedem mesecev po prisegi še vedno bolj ali manj pri časovnici.

»Minister Danijel Bešič Loredan je star maček v zdravstvu, rešitve pozna že od leta 2013, ima vso podporo predsednika vlade, 51 glasov v državnem zboru, napovedal je določene spremembe in pričakovali smo jih že davno, že pred pol leta,« je ob predstavitvi priporočil dejala vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec. Kot je dodala, dva že sprejeta interventna zakona nista prinesla pričakovanih učinkov.

Za razpravo je na izredni seji predvidenih več kot sedem ur, poslanci pa bodo obravnavali več priporočil. V stranki SDS med drugim predlagajo, da bi državni zbor dal pobudo vladi, da v 30 dneh predlaga nov plačni sistem v zdravstvu in zakonsko rešitev za vračanje slovenskih zdravstvenih delavcev iz tujine pa tudi vnovično zakonsko uvedbo sistema za referenčne cene pri nakupu medicinskega materiala in ukrep začasne aktivacije vseh razpoložljivih rezerv in dodatnih sredstev za reševanje trenutnih razmer.