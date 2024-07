Glasovanje o Tomažu Veselu preloženo

Kljub napovedim, da bo vlada kot edinega kandidata za evropskega komisarja Tomaža Vesela potrdila že danes, se to še ni zgodilo, saj slovenski pristojni zakon o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije določa, da to lahko stori šele na podlagi obvestila pristojnih evropskih institucij. Tega pa še nimajo. Kot so sporočili, bodo to storili na prihodnji redni seji. Podpora Veselu pa je zagotovljena – po začetnem soliranju Gibanja Svoboda so mu jo namreč obljubili tudi v SD in Levici.

Nekdanjega predsednika računskega sodišča, revizorja, nadzornika Fife, ki zdaj deluje v družbi Salomon, čaka nato predstavitev še pred odborom za evropske zadeve v državnem zboru, kjer pa bi se lahko že pokazalo, kakšno držo bodo do njega zavzeli v SDS in NSi, kjer imajo skupaj pet evropskih poslancev. Ti pa mu lahko pomembno otežijo oziroma olajšajo delo ob potrjevanju na pristojnem odboru evropskega parlamenta. Vesel je sicer že napovedal, da bo poskušal poiskati podporo tudi pri opoziciji. Na vprašanje, ali je že poklical prvaka SDS Janeza Janšo ali prvaka NSi Mateja Tonina, nam ni odgovoril.

Je pa Tonin v izjavi za javnost navedel, da njihove podpore še nima, saj se jim še ni predstavil, in se ob tem tudi zavzel, da bi morala vlada ugoditi želji predsednice evropske komisije Ursule von der Leyen in ji poslati tako ime kandidata kot kandidatke, saj bi to lahko pripomoglo k bolj vplivnemu resorju. Poslansko vprašanje na to temo so na vlado že naslovili tudi v SDS.

Kako bo Ursula von der Leyen razumela izbor zgolj enega kandidata in ali bo olajševalna okoliščina zgodnja podpora predsednika vlade Roberta Goloba njej kot ponovni predsednici evropske komisije, se bo nakazalo sredi oziroma konec avgusta, ko naj bi začela pogovore s komisarskimi kandidati. Zatem jim bo razdelila področja, za katera bodo pristojni.

Podobno pričakovanje je sicer izrazila že pred petimi leti, a tudi takrat ji Slovenija, ki je takrat poslala ime Janeza Lenarčiča, kot še več drugih držav ni poslalo dveh kandidatov. Glede na napovedi držav vse kaže, da bo tudi tokrat tako – to je na primer že napovedala Irska, ki bo za komisarja predlagala Michaela McGratha, nekdanjega finančnega ministra, ki bo prav tako kot Lenarčič ciljal na področje financ.

Vesel je poleg tega omenjal še področje konkurence in demokracije, a nato v podkastu Moč politike zatrdil, da ni nepomembnih resorjev, saj se skozi leta lahko izkažejo za zelo pomembne.