Glavne mednarodne organizacije za svobodo medijev podprle zakon o RTV

Več pomembnih mednarodnih organizacij za svobodo medijev je danes izrazilo podporo reformi zakona o Radioteleviziji Slovenija in pozvalo k takojšnji depolitizaciji javnih medijev in njihovih nadzornih organov. Balkanska pobuda za svobodne medije (BFMI), Evropski center za svobodo tiska in medijev (ECPMF), Evropska zveza novinarjev, Free Press Unlimited (FPU), Mednarodni inštitut za tisk (IPI), Novinarji brez meja (RSF) in OBC Transeuropa (OBCT) so podprli pobudo vladnega predloga zakona, ki vodi v »zmanjšanje vpliva politike na delovanje radiotelevizije«.

»Pod prejšnjo vlado so vodilni politiki ustvarili ozračje sovražnosti do javnih medijev, vključno z blatenjem novinarjev in agresivnimi obtožbami o politični pristranskosti. To so spremljala politizirana imenovanja v programski svet in nadzorni svet RTV, občasno z zakonitimi, a spornimi postopki. Politično povezani imenovani v ta dva organa so nato izkoristili glasovalno večino za odobritev spornih kadrovskih in programskih odločitev, ugodnih za vladajočo stranko SDS,« so zapisale ugledne organizacije za svobodo medijev.

Opozorile so, da so sindikati zaposlenih na RTV večkrat stavkali v znak protesta proti neupravičenim posegom v uredniško svobodo in pozvali generalnega direktorja in direktorja televizije k odstopu. »Notranji spopadi, ki so se v zadnjih mesecih še okrepili, so privedli do odhoda več kot 30 uslužbencev ter do upada gledanosti in izgube zaupanja javnosti.« Pred kratkim je 38 medijskih delavcev prejelo opozorila pred odpovedjo zaradi podpore kolegom v studiu. »Ta položaj ogroža novinarsko poslanstvo RTV in spodkopava pravico javnosti do obveščenosti,« so nezavidljiv položaj nacionalne RTV v Sloveniji povzele tuje organizacije in opozorile, da je zaradi potez prejšnje vlade Slovenija padla na 54. mesto po svetovnem indeksu svobode tiska.

Nujna depolitizacija

Izrekli so podporo zakonodajni pobudi nove vlade, ki poskuša reševati težavni položaj, v katerem se je znašla RTV. Ocenjujejo, da so spremembe, ki jih uvaja novi predlog zakona, »upravičen in načelen poskus revizije zastarelega zakonodajnega okvira, depolitizacije izdajatelja televizijskega programa in ustvarjanja ugodnejšega okolja za svobodno izvajanje novinarskega poslanstva RTV«. Menijo še, da bo novi sistem, če bo na referendumu sprejet, »bistveno omejil možnosti katere koli vlade, sedanje ali prihodnje, da s svojo parlamentarno večino napolni svete z zavezniki in se vmešava v delo javnega medija«.

Kljub temu obžalujejo, da parlamentarni odbor za kulturo ni organiziral javnega posveta o predlogu zakona in zaprosil Sveta Evrope ali mednarodnih medijskih in novinarskih organizacij za pregled osnutka. Podpisniki so opozorili, da bi bilo treba takšne spremembe pravnega okvira pripraviti na odprt in pregleden način, ob polnem sodelovanju civilne družbe in novinarskih organizacij. Kljub temu ocenjujejo, da je osnutek sprememb usklajen z evropskimi standardi upravljanja javnih medijev, in menijo, da bi »moral imeti na splošno pozitiven učinek«.

Organizacije za svobodo medijev so opozorile še, da za depolitizacijo ne bo dovolj zmaga na referendumu, temveč bo to dolg in zahteven proces. »Ključno je, da to zakonodajo spremlja podzakonski akt, ki zagotavlja dolgoročno trajnostno financiranje in vzpostavlja trdne ekonomske temelje za to, da bo RTV lahko zaposlila in usposobila novo generacijo profesionalnih novinarjev, ponovno vzpostavila zaupanje javnosti in se soočila z izzivi prihodnosti. Ta spremljevalni zakon mora slediti kmalu in zagotoviti avtonomijo pri sprejemanju uredniških odločitev ter posodobiti organizacijo zavoda,« so opozorile in obljubile, da bodo še naprej budno spremljale stanje slovenskih medijev in pritiske nanje.