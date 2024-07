Globe za nacistične in fašistične simbole in parole

Po shodu okoli 70 posameznikov, ki so na začetku prejšnjega meseca v središču Ljubljane celo dvigali roke v nacistični pozdrav in nosili tudi simbole zloglasne tretje SS-tankovske divizije, znane po delovanju v koncentracijskih taboriščih, so se poslanci Gibanja Svoboda, SD in Levice odločili za predlog zaostritve zakona o javnem redu in miru.

Predlagajo nov 20.a člen, ki bi policiji omogočil izdajo globe od 1000 do 2500 evrov posameznikom, ki bi na javnem mestu z namenom poveličevanja, odobravanja ali spodbujanja nacizma ali fašizma nosili, obešali, razkazovali, vzklikali, izvajali, distribuirali, objavljali ali kako drugače uporabljali pozdrave, himne oziroma pesmi, zastave, uniforme, znake, parole oziroma gesla in druge oznake ali simbole, ki so značilni za nacizem, fašizem ter njune kolaborantske organizacije iz časa druge svetovne vojne.

Posebej so kot izjema izpostavljeni izobraževalni nameni v skladu z javno veljavnimi izobraževalnimi programi, razširjanje v medijih, opravljanje znanstvenoraziskovalnih nalog, javne muzejske zbirke, arhivi ali knjižnice, zasebne zbirke ter kot rekviziti za film, televizijo, gledališke predstave in druge kulturne prireditve.

Na vprašanje o prepovedi vseh simbolov totalitarnih režimov – torej tudi komunizma –, kar si želijo v SDS in NSi, pa je Martin Premk, prvopodpisani poslanec Gibanja Svoboda, dejal: »Ne komunizem ne krščanstvo sama po sebi nista nasilni in zločinski ideologiji. Čeprav je bilo v imenu marsikatere ideologije – komunizma, krščanstva, kolonializma – storjenih veliko zločinov, same po sebi niso zločinske in nasilne. Glede uporabe rdeče zvezde pa je že Evropsko sodišče za človekove pravice pred 15 leti razsodilo, da je dovoljena, saj je simbol delavskega gibanja.«

Notranji minister Boštjan Poklukar je v odgovoru poslancem SD in Levice glede (ne)ukrepanja policije na omenjenem shodu sicer napovedal, da na njegovem resorju že pripravljajo širšo spremembo zakona o varstvu javnega reda in miru. Predstavili naj bi jo septembra, a naj bi pri pripravi tudi tega predloga sprememb ministrstvo za notranje zadeve kot tudi ministrstvo za pravosodje sodelovali.

S tem drugim pa še potekajo pogovori, ali bi bilo treba spremeniti tudi 297. člen kazenskega zakonika, s katerim bi se v hujših primerih spodbujanje oziroma poveličevanje nacizma in fašizma lahko obravnavalo kot kaznivo dejanje.

Spremembe zakona o javnem redu in miru naj bi – če jih bo potrdil državni zbor – začele veljati na začetku prihodnjega leta.