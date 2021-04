Globoke skrbi glede delegiranih tožilcev iz Slovenije

Položaj je urgenten

Na evropskem javnem tožilstvu, ki bo po pričakovanjih 1. junija začelo operativno delovati, so čedalje bolj zaskrbljeni glede zapletov z imenovanjem dveh evropskih delegiranih tožilcev iz Slovenije.Glavna evropska tožilkaje danes opravila pogovor s predsednico državnotožilskega svetain glavnim državnim tožilcem. Tožilka Kövesi je nato poslala pismo ministrici za pravosodjeV pismu so opozorili, da je bil postopek v Sloveniji končan že na začetku decembra. Kljub temu tožilstvo niti pet mesecev pozneje iz Slovenije ni prejelo kandidatur izbranih tožilcev,in»Gospa Kövesi je izrazila globoko zaskrbljenost glede položaja in pozvala slovensko vlado, naj imenuje svoje delegirane tožilce,« so sporočili s sedeža novega tožilstva s sedežem v Luxembourgu.Čimprejšnja nominacija je nujna, saj morajo biti kandidati imenovani, opremljeni in usposobljeni, da lahko začnejo delo v okviru evropskega tožilstva. Zato da končanje postopka postaja »urgentno«.Po neuradnih informacijah na evropskem tožilstvu sploh še niso prejeli uradnih informacij o nastalem položaju. Glede drugih šestih državah (od 22 sodelujočih), ki še niso končale nominacij, na drugi strani vedo, kako pri njih poteka postopek in kdaj lahko pričakujejo nominacije. Povsod so v postopkih pri koncu.Z evropske komisije so nam v petek sporočili, da se zavedajo, da je v Sloveniji nominacija dveh delegiranih evropskih tožilcev še v teku, čeprav je bila izbira v tožilskem svetu izpeljana v skladu s pravno veljavnimi merili. Pričakujejo, da Slovenija ne bo zadrževala procesa. Evropski komisar za pravosodjeje že 15. februarja s pismom pozval Slovenijo, naj hitro konča postopek.Države članice EU, ki sodelujejo v evropskem javnem tožilstvu, naj bi svoje kandidate za delegirane evropske tožilce imenovale do konca aprila, je komisar Reynders že marca pozval k pospešitvi postopkov, da bi tožilstvo lahko začelo delovati.Pristojnost evropskega tožilstva je preiskovanje, pregon in obtožbe v primeru kaznivih dejanj zoper finančne interese EU, denimo korupcija ali goljufije z evropskimi sredstvi. Za začetek delovanja bi moral biti imenovan vsaj en delegirani tožilec iz vsake sodelujoče države.