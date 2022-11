Gobarji so za gobe kot čebele za rože

V nadaljevanju preberite:

Maja Prijatelj Videmšek se je s Katarino Grabnar Apostolides pogovarjala o ljubezni do gob, ki so bolj podobne živalim kot rastlinam, o zeleni mušnici, ki je okusna, če jo preživiš, ter o tem, kako so gobe za umore uporabljali rimski cesarji. V njenem ljubem gozdu jo je fotografiral Leon Vidic.

Od otroštva se je učila o gobah s staršema, ki sta biologa. Pri 19 letih je, kot pravi, izgubila zaupanje v svet in ljudi in odšla v tujino. Prepotovala je zahodno Evropo, devet let je živela v Angliji, kjer se je izobrazila za permakulturno oblikovalko. Ves ta čas je nabirala znanje o gobah od lokalnih gobarjev, iz priročnikov. Ko se je leta 2014 vrnila v Slovenijo, se je vpisala v gobarsko društvo in se začela izobraževati po programu Mikološke zveze Slovenije. Po opravljenih tečajih in izpitih je postala determinatorka samostojna svetovalka. Aktivna je tudi v več slovenskih gobarskih društvih.