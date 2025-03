Golob bo na vrhu EU promoviral dvojno uporabo sredstev

V nadaljevanju preberite:

Predsednik vlade Robert Golob, ki se bo jutri v Bruslju udeležil izrednega zasedanja evropskega sveta, namenjenega krepitvi evropske obrambe in zagotavljanju trajnega miru v Ukrajini, je včeraj govoril z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, doma pa je opravil »pripravljalni sestanek« z obrabnim ministrom in slovenskim veleposlanikom, ki ga bolje obveščeni označujejo kot brifing pred evropskim svetom.

Ker se bodo evropski voditelji osredotočili na vprašanje zagotavljanja trajnega in pravičnega miru v Ukrajini, je premier Robert Golob opravil telefonski pogovor z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Iz kabineta predsednika vlade so pojasnili, da je Zelenski poročal Golobu o nedavnem srečanju evropskih in drugih voditeljev v Londonu ter v prihodnjih tednih napovedal pripravo načrta za dosego miru v Ukrajini. Sogovornika sta se strinjala, da mora Evropa v prihodnjih mirovnih pogovorih poleg Ukrajine in ZDA sedeti za pogajalsko mizo.