Zelo pomembno veleposlaniško imenovanje izpeljali pod radarjem

Imenovanje Samuela Žbogarja za vodjo stalnega predstavništva Slovenije pri OZN v New Yorku se je v nasprotju z njegovim imenovanjem na mesto posebnega odposlanca Slovenije za Varnostni svet OZN pred poldrugim letom zgodilo po tiho. Opozicijo moti, da tako pomembnega imenovanja v slovenski diplomaciji, sploh ko je Slovenija nestalna članica varnostnega sveta, zunanja ministrica Tanja Fajon ni predstavila javnosti.

Na naše poizvedovanje so z zunanjega ministrstva sporočili, da je bilo 14. februarja letos v uradnem listu objavljeno, da je veleposlanik Žbogar 20. februarja nastopil delo vodje na stalnem predstavništvu v New Yorku. Njegov mandat bo trajal do 31. julija 2028, torej manj kot štiri leta, kolikor običajno trajajo veleposlaniške napotitve.

Prav je, da so na ta način na položaju ohranili veleposlanika Žbogarja, ki je dobro opravil svoje delo med predsedovanjem Slovenije v varnostnem svetu. Ivo Vajgl

Spomnimo, da je vlada Roberta Goloba 20. julija 2023 Žbogarja imenovala na čelo posebne, ad hoc misije za čas članstva Slovenije v varnostnem svetu do 31. decembra 2025.

Imenovanje Žbogarja na čelo posebne misije je še posebej zmotilo predsednico republike Nataše Pirc Musar, ki v postopek imenovanja ni bila ustrezno vključena. Svoje nezadovoljstvo je izrazila ob robu zasedanja generalne skupščine OZN septembra leta 2023, ko je izjavila, da je bilo Žbogarjevo imenovanje za vodjo posebne misije »nenavadno«, kar je imelo velik odmev v javnosti.

Vlada je julija leta 2023 Žbogarja imenovala na čelo posebne misije v varnostnem svetu. S tem so obšli takratnega vodjo stalnega predstavništva pri OZN Boštjana Malovrha. Februarja je bil Žbogar imenovan na njegov položaj.

Po izvolitvi Slovenije v varnostni svet je bilo namreč med predsednico republike, zunanjim ministrstvom in kabinetom predsednika vlade usklajeno, da Žbogar postane posebni odposlanec za varnostni svet, a znotraj misije stalnega predstavništva, ki ga je vodil Boštjan Malovrh. Ta je bil na položaj imenovan v času tretje vlade Janeza Janše.

»Ne glede na prevzem novih zadolžitev veleposlanik Žbogar še naprej opravlja tudi naloge vodje posebne misije,« pojasnjujejo na Mladiki. Iz urada predsednice republike, ki je podpisala ukaz o postavitvi Samuela Žbogarja za vodjo stalnega predstavništva Slovenije pri OZN, so sporočili, da so bila tokrat »opravljena posvetovanja s predsednico republike«, kot jih določa zakon. Žbogar se je parlamentarnemu odboru za zunanjo politiko predstavil januarja.

Golob ni naklonjen novemu častnemu konzulatu Izraela V Delu smo poročali​, da želi Izrael z namenom prebijanja mednarodne blokade v Sloveniji odpreti svoj drugi častni konzulat. Častni konzul v Mariboru naj bi postal Zoran Ličen, ki se je na parlamentarnih volitvah na listi SD neuspešno potegoval za poslansko mesto. Na zunanjem ministrstvu, ki ga vodi Tanja Fajon (SD), naj bi se z odprtjem častnega konzulata strinjali, a se je zataknilo na obravnavi predloga na vladi. »Izrael je takšno pobudo dal, jaz sem izrazil skepso, ali je zdaj res primeren trenutek in ali so za to izpolnjeni vsi pogoji. Ministrstvo za zunanje zadeve je v postopku dopolnitve te vloge,« je včeraj na poslansko vprašanje vodje poslanske skupine Levice Mateja Tašnerja Vatovca odgovoril premier Robert Golob.

»Bivšega veleposlanika Boštjana Malovrha, ki uživa velik ugled, so odstranili na brutalen način. Na neki način se je Žbogar le usedel k pogrnjeni mizi,« je bil slikovit član in bivši predsednik parlamentarnega obora za zunanjo politiko Jožef Horvat (NSi). »Ker Žbogarjevo imenovanje pomeni zelo pomembno kadrovanje v slovenski diplomaciji, bi morala ministrica dati na to temo vsaj izjavo za javnost. To je zelo pomembna funkcija, sploh v času, ko je Slovenija nestalna članica varnostnega sveta,« še dodaja.

»Prav je, da so na ta način ohranili na položaju veleposlanika Žbogarja, ki je dobro opravil svoje delo med predsedovanja Slovenije v varnostnem svetu in lahko mu zaupamo, da ga bo korektno opravljal tudi do konca slovenskega mandata,« ocenjuje Ivo Vajgl, predsednik Kluba nekdanjih slovenskih veleposlanikov. Diplomatski viri pravijo, da je bil Žbogar ob prvem imenovanju kolateralna žrtev zunanjepolitičnih rivalstev med kabinetom predsednika vlade in uradom predsednice republike. Malovrhu, ki ni imel zaupanja kabineta predsednika vlade, je bila v zameno za predčasno končanje mandata v New Yorku omogočena umaknitev na veleposlaniški položaj v Peking.