Golob napovedal znižanje DDV za vse energente

V boju proti energetski draginji je vlada danes predstavnikom opozicije, vabljenim ekonomistom in predstavnikom nekaterih energetskih podjetij predstavila nabor ukrepov, ki bodo po besedah predsednika vlade Roberta Goloba začeli veljati pred 1. oktobrom.

Gre za dva tipa ukrepov – prvi je izenačitev vseh odjemalcev, ne glede na to, ali živijo v bloku in kupujejo elektriko in plin od upraviteljev ali pa ga kupujejo neposredno. Minulo zimo je bila razlika v ceni ena proti štiri, letos pa bodo to izenačili.

Drugi ukrep je znižanje DDV za vse energente. »Ne samo za električno energijo, ne samo za zemeljski plin, ampak tudi za kurilno olje, lesno biomaso. Zakaj? Zato, da bomo izenačili dobrobit za vse odjemalce, ne glede na to, kakšen vir imajo,« je napovedal Golob.

Ta pričakuje, da bodo zakonski predlogi sprejeti po skrajšanem postopku, saj na današnjem sestanku s predstavniki opozicije ni bilo nesoglasij.

Interventne zakone naj bi pripravili do konca avgusta, ko se bodo predvidoma znova sestali v podobni sestavi. S predlogi interventnih zakonov bodo opozicijo sicer po Golobovih besedah seznanili, preden jih bodo vložili v državni zbor.

Jutri o regulaciji zemeljskega plina

Jutri bo vlada razpravljala o regulaciji zemeljskega plina. Kot je povedal Golob, bodo zamejili zgornjo ceno za prihajajočo zimo »na nivo, ki je vzdržen in je bistveno pod nabavnimi tržnimi cenami ter bo veljal za tako imenovane zaščitene kategorije«. Pri zemeljskem plinu to niso le gospodinjski odjemalci in mala podjetja, temveč tudi določeni javni zavodi, kot so bolnišnice. Cene se bodo s 1. septembrom znižale za vse odjemalce.

V kratkem naj bi nato predstavili še ukrepe ciljnih draginjskih dodatkov za kategorije, ki to še posebej potrebujejo.