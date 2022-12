Golob ni povedal nič novega. Zakaj takšna panika?

V nadaljevanju preberite:

Premier Robert Golob je naredil napako v korakih, s tem ko za člane novoustanovljenega strateškega sveta za prehrano, ki bo med drugim pripravil predloge za posodobitev nacionalnih prehranskih smernic, ni imenoval predstavnikov kmetijskega in živilskega sektorja ter kakšnega dietetika več.

Burne reakcije in odprta pisma premieru, ki so sledila, so zato do neke mere razumljivi. A ob tem se je razširilo tudi veliko dezinformacij, ki so bile uporabljane za ustvarjanje senzacionalističnih novic. Ves kaos zaradi domnevno neuravnotežene sestave članov strateškega sveta za prehrano (SSP) pa ne pretehta dejstva, da prebivalci Slovenije pojedo veliko več mesa, kot je vzdržno za zdravje, okolje in podnebje.