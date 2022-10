Golob predstavil svoje županske kandidate v Istri

Vladna stranka Gibanje Svoboda je predstavila svoje kandidate za župana. »Iskali smo ljudi, ki odražajo naše vrednote in so povezovalni,« je dejal predsednik vlade Robert Golob. To so Aleš Bržan, aktualni župan v Kopru, Milan Bogatič, upokojenec, ki bo kandidiral v Izoli, piranska podžupanja Manuela Rojec bo kandidirala v Piranu in Breda Krašna, generalna sekretarka Zveze prijateljev mladine Slovenije, ki bo kandidirala v Ankaranu.

Med prioritetnimi izzivi, ki čakajo slovensko Istro, je omenil predvsem preskrbo z vodo, pri čemer je potrdil pripravljenost vlade, da sodeluje pri iskanju rešitev.

Breda Krašna se je zavzela za socialno pravično in odprto ankaransko občino.

Manuela Rojec, ki je obenem predstavnica italijanske narodne skupnosti, je povedala, da ljubi svoj kraj in pozna njegove potenciale, zato se zavzema za strateški pristop pri oblikovanju prihodnosti v Piranu. Poudarila je, da si želi predvsem oblikovati temelje na podlagi dialoga, ki ga je v zadnjem obdobju primanjkovalo. Milan Bogatič si želi deliti svoje izkušnje in si obeta dobrega sodelovanja z izolskim poslancem Robertom Janevom.

»Gibanje Svoboda je prepričalo tudi mene,« je povedal Aleš Bržan in poudaril, da so številni projekti – od cest in železnic do vode – odvisni od države. Zavzel se je ne le za sodelovanje, pač pa celo za partnerstvo z državo.

Po besedah generalne sekretarke stranke Tamare Kozlovič bodo nekatere projekte predstavili kot skupne v vseh štirih občinah. Nastopili bodo tudi z občinskimi listami. V Kopru bo sicer Aleš Bržan, ki ni član stranke, nastopil s svojo listo, nosilec liste Gibanja Svoboda pa bo Matjaž Čok.