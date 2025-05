Golob: Protifašistični upor je postavil temelje slovenske državnosti

Premier Robert Golob je v govoru na državni slovesnosti ob 80. obletnici konca druge svetovne vojne v Ljubljani, 9. maja, poudaril zavezanost miru v zunanji politiki, saj je prepričan, da le »pot do miru lahko nudi človeštvu bodočnost«. Tako premier kot predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije Marijan Križman sta ocenila, da je obljuba »Nikoli več« danes na resni preizkušnji.

Golob je spomnil, da se je pred osemdesetimi leti zaključilo najtemnejše obdobje v zgodovini človeštva, ki je bilo obenem začetek civilizacijske obljube »Nikoli več«. »Ampak ta je danes na resni preizkušnji, tudi v Evropi,« je dejal. Današnji dan zato po njegovih besedah ni le praznik, ampak tudi opomin, da »zlo nikoli ne nastane iz sile, ampak iz molka«. Zato je pozval, naj bo dan zmage »dan resnice, ko bomo jasno povedali, da je resnica to, da so bili fašizem, nacizem in z njima tudi kolaboracija, zlo. Upor pa je bil ne le nujen in časten, ampak tudi pravičen.«

Premier je izpostavil, da je bil prav partizanski odpor tisti, ki je postavil temelje slovenske državnosti in zaradi katerega imamo danes svojo državo. Poudaril je, da vse slovenske junake zadnjih sto let, od borcev generala Maistra do borcev Teritorialne obrambe, družijo vera v svobodo in neizmerna ljubezen do maternega jezika ter slovenskega naroda, njihov boj pa je bil zmagovit zaradi poguma in upora.

Golob je pozval, naj bo dan zmage »dan resnice, ko bomo jasno povedali, da je resnica to, da so bili fašizem, nacizem in z njima tudi kolaboracija, zlo. Upor pa je bil ne le nujen in časten, ampak tudi pravičen.« FOTO: Blaž Samec/Delo

Premier je opozoril, da čeprav je na ruševinah druge svetovne vojne nastala tudi Evropa, ta ni uspela v celoti ohraniti miru. »V tem trenutku se žal predvsem v Evropi, pa tudi v Sloveniji, dvigajo sile, za katere smo bili prepričani še pred desetimi leti, da jih nikoli več ne bo,« je dejal in s tem meril na desne populiste. Ti po njegovih besedah »delujejo po istem principu – zanikajo in potvarjajo zgodovino, zanikajo in potvarjajo resnico, širijo dvom, iz dvoma raste sovraštvo in sovraštvo razkraja skupnosti.«

Golob je dodal, da »desni populizem ni obramba nobenih vrednot, ampak je zgolj zloraba vrednot, zato mu je treba reči odločni ne.« Ocenil je, da populisti na enak način, kot širijo neresnice o zgodovini in namenu narodnoosvobodilnega boja, širijo tudi neresnice o sedanjosti in zanikajo dejanja sedanje vlade. Zatrdil je, da bo vlada vztrajala na vrednotah socialne in pravne države, saj je »Slovenija kot socialna in pravna država ni le dediščina preteklosti, ampak da je to edina bodočnost, ki si jo naši otroci zaslužijo.«

Tudi Križman je v pozdravnem govoru ugotavljal, da se je pred osmimi desetletji zdelo, da je zlo fašizma in nacizma dokončno premagano. Vendar je danes po svetu okrog 60 vojnih žarišč, rušijo se temelji povojne ureditve, svet pa je na pragu nove hladne vojne, kjer so nekdanji zavezniki postali nasprotniki.

Maj pred osemdesetimi leti je Slovencem, tako kot drugim po Evropi, prinesel konec druge svetovne vojne. FOTO: Blaž Samec/Delo

»Osvobodilna fronta in partizansko gibanje nam dajeta vso moralno pravico, da ponovimo: Nikoli več,« je dejal Križman. Pozval je k dvigu glasu proti novi oboroževalni tekmi, vojnam, nasilju, novodobnemu imperializmu ter za mir, sožitje, blagor ljudi, svet brez atomskega orožja, spoštovanje mednarodnega prava in uresničevanje načel Deklaracije o človekovih pravicah.

Križman je še dodal, da mora Evropa končati vazalstvo ZDA in da bi bil čas, da se predstavnik italijanske države pokloni žrtvam v Bazovici, Gramozni jami in drugim, ki so bili žrtve zgolj zato, ker so bili Slovenci. Njihovo sporočilo »nismo umrli zaman« in pozdrav »Smrt fašizmu – svoboda narodu« po njegovem mnenju nista zguljeni frazi, ampak imata globoko sporočilo nasprotovanja novodobnemu fašizmu.

Državne slovesnosti v Stožicah se je udeležil celoten državni vrh: premier Robert Golob s partnerko Tino Gaber, predsednica republike Nataša Pirc Musar s soprogom Alešem Musarjem, predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič s partnerjem Borom Zuljanom, člani vlade, nekateri poslanci, predstojniki državnih organov, nekdanji predsedniki republike ter drugi visoki gostje. Prisotnih je bilo tudi več bork in borcev narodnoosvobodilnega boja.

Državne slovesnosti v Stožicah se je udeležil celoten državni vrh: premier Robert Golob s partnerko Tino Gaber, predsednica republike Nataša Pirc Musar s soprogom Alešem Musarjem, predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič s partnerjem Borom Zuljanom, člani vlade, nekateri poslanci, predstojniki državnih organov, nekdanji predsedniki republike ter drugi visoki gostje. FOTO: Blaž Samec/Delo

Maj pred osemdesetimi leti je Slovencem, tako kot drugim po Evropi, prinesel konec druge svetovne vojne. Ljubljana je bila osvobojena 9. maja, Maribor dan prej.