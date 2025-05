Znamke iz posebne serije, ambasadorke miru, ki bodo prepotovale svet

V dneh, ko svet zaznamuje 80. obletnico konca najhujše svetovne morije, je pogosta beseda mir. Svojevrstne ambasadorke miru bodo tudi nove slovenske poštne znamke. Pet, izdanih na dan zmage, 9. maja, jih bo potovalo po svetu in opominjalo na neprecenljivo vrednost in pomen miru.

Podoba partizanov na tovornjaku, ki 9. maja leta 1945 navdušeno pozdravljajo Ljubljančane, je ena od številnih ikoničnih fotografij s konca druge svetovne vojne. Optimizem in veselje, ki vejeta s slike, sta našla mesto tudi na posebni znamki, ki jo je skupaj s še štirimi v seriji Mir izdala Pošta Slovenije.

O tem, katere znamke bodo vključene v program izdaj za posamezno leto, odloča komisija za izdajo poštnih vrednotnic. »Predlog za izdajo znamke ob 80. obletnici konca druge svetovne vojne smo prejeli od Zveze združenj borcev za vrednote NOB, predlog za zaznamovanje Partizanskih smučin pa je podalo Filatelistično društvo Idrija. Na podlagi teh predlogov je nato komisija sprejela sklep, da se izda hkrati pet znamk v seriji Mir,« je povedala Simona Koser Šavora s Pošte Slovenije. Znamke bodo v prodaji eno leto, naklada vsake je 25.000 kosov. Njihova nominalna vrednost se giba od 92 centov do 1,75 evra.

Poleg znamke s podobo osvoboditve Ljubljane so natisnili še znamko, ki predstavlja ustanovitev slovenske narodne vlade, znamki s podobama Partizanskih smučin in Partizanskega dnevnika ter znamko, ki ponazarja ustanovitev Organizacije združenih narodov.

Celotno serijo so predstavili v četrtek v prostorih Cerkljanskega muzeja – ne po naključju. Ob okrogli obletnici konca vojne namreč zaznamujemo tudi 80. obletnico Partizanskih smučin, športnega tekmovanja, ki so ga sredi zaključnih bojev januarja leta 1945 izvedli v Cerknem. Na znamko so uvrstili smučarske skakalne tekme, fotografija prikazuje skakalca v naletu in gledalce ob skakalnici.

Simona Koser Šavora s Pošte Slovenije pravi, da so znamke velike zgodbe v malem. FOTO: Matjaž Kosmač

Posebne znamke za zbirateljske namene

Namen izdaje serije petih znamk, ki vsaka po svoje prikličejo podobo miru, je jasen – opozoriti na obletnico konca vojne in predvsem opomniti ljudi, kako pomembno se je zavzemati za mir, da se takšne strahotne morije ne bodo več ponovile. Pa znamka danes, ko ljudje skorajda ne pošiljajo več razglednic, pisem in dopisnic, sploh še lahko pritegne pozornost?

»Upad števila pisemskih pošiljk je realnost, s katero se spoprijemamo vsi poštni operaterji. A prav zato, ker prejmemo na dom vse manj pisem, razglednic in voščilnic, imajo znamke še bolj posebno vrednost. Prepričana sem, da na razglednici ali voščilnici najprej opazimo in pogledamo poštno znamko. Vendar so priložnostne poštne znamke, kakršne so te iz serije Mir, v resnici namenjene bolj zbirateljem in manj za uporabo v poštnem prometu. Seveda lahko z njimi tudi pošiljamo pisma, a te znamke večinoma končajo v zbirateljskih albumih filatelistov po vsem svetu,« je dodala Simona Koser Šavora.

Izdajanje poštnih znamk je po njenih besedah poseben privilegij poštnih operaterjev in večina ljudi se najbrž ne zaveda njihovega pomena in poslanstva: »Znamke so kljub svoji majhnosti veliki promotorji naše države. Prav tako povezujejo posameznike tako prek poštnih pošiljk kot v konjičku zbiranja znamk, ki združuje zbiralce po vsem svetu.«

Športna tekmovanja med vojno niso zamrla, številna so bila izvedena tudi v vojaških enotah. FOTO: Pošta Slovenije

Poleg tega so znamke, česar prav tako ne gre prezreti, medij in sredstvo za sporočanje. Pet znamk, s katerimi pri Pošti Slovenije zaznamujejo obletnico konca druge svetovne vojne, so izdali prav na dan zmage oziroma na dan Evrope in te znamke »nosijo v sebi mnoge zgodbe in zelo pomembno sporočilo – sporočilo o zavedanju pomena miru. In mir ne pomeni le stanje brez vojne, temveč tudi stanje harmonije in sodelovanja med narodi in posamezniki,« je poudarila sogovornica.

Tudi predsednik idrijskega filatelističnega društva Nace Jereb je na predstavitvi serije v Cerknem dejal, da »znamke morda niso več tako aktualne, kot so bile včasih, a so del zgodovine. Pomembni dogodki so ujeti v ta mali kos papirja.« Pet znamk, izdanih včeraj, bo obogatilo slovensko filatelistično zbirko in hkrati opominjalo na čas in dejanja, na katera smo Slovenci lahko ponosni.

Znamka z ikonično fotografijo partizanov v Ljubljani 9. maja leta 1945. FOTO: Pošta Slovenije

Domoljubje, predanost, mir

Motivi na znamkah bodo zagotovo vsak po svoje pritegnili pozornost in obudili spomin na dejstva, za katera je morda kdo nazadnje slišal pri pouku zgodovine v osnovni šoli. Partizanski dnevnik, dokaz domoljubja, predanosti in zavezanosti miru, je bil edini dnevni časnik slovenskega narodnoosvobodilnega gibanja. Za znamko so pri Pošti Slovenije izbrali naslovnico dnevnika, ki je izšel na predbožični dan, 24. decembra, leta 1944.

Časnik je začel izhajati novembra 1943 kot vojaško glasilo Triglavske divizije Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Slovenije, nato je bil od februarja do maja 1944 vojaško glasilo IX. korpusa NOV in omenjenih odredov, s 1. junijem 1944 pa je postal glasilo Osvobodilne fronte za Primorsko in Gorenjsko. Od septembra tega leta so ga tiskali v dveh skritih tiskarnah na Idrijskem v okrog 4000 izvodih, občasno celo v 7000 izvodih. Po osvoboditvi so ga 13. maja 1945 preimenovali v Primorski dnevnik, ta izhaja še danes kot osrednje glasilo Slovencev v Italiji.

Motivi na znamkah bodo vsak po svoje pritegnili pozornost in obudili spomin na zgodovinska dejstva. FOTO: Matjaž Kosmač

Serijo petih znamk zaokroža preprosta znamka s številko 80 in podobo Organizacije združenih narodov, za katero so tik po vojni upali, da bo skrbela za mir in varnost v svetu. »Čeprav se je OZN soočala z mnogimi omejitvami in tudi nemočjo, pa je simbol povojnega prizadevanja za mir in varnost, pospeševalka svetovnega razvoja, humanitarne in medsebojne pomoči in mirovnih posredovanj v številnih oboroženih spopadih,« je v biltenu Pošte Slovenije zapisal višji znanstveni sodelavec Inštituta za novejšo zgodovino v pokoju Damijan Guštin. Njena nominalna vrednost je najvišja, in sicer 1,79 evra.

Na Pošti Slovenije pravijo, da znamke niso le majhni lističi, pač pa velike zgodbe in umetnine v malem, ki predstavljajo našo državo, njene naravne, kulturne in zgodovinske znamenitosti ter spomnijo na zaslužne posameznike in obletnice.

Letos bodo julija in septembra izdali še kup zanimivih znamk, s katerimi bodo predstavili Kraški rob, zaznamovali obletnici Univerze v Mariboru in vzpona slovenskih alpinistov na Makalu po južni steni, opozorili na varnost v prometu ter z Antonom Aškercem začeli novo serijo, imenovano Slovenska poezija.