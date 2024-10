Golob se bo sestal z Bidnom

Predsednik vlade Robert Golob bo na povabilo predsednika ZDA Josepha Bidna odšel na delovni obisk v Washington. Z ameriškim predsednikom se bo predvidoma sestal 22. oktobra, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.

Teme pogovorov v Washingtonu bodo krepitev vsestranskega bilateralnega sodelovanja med Slovenijo in ZDA, s poudarkom na kibernetski varnosti, umetni inteligenci, inovacijah in energetiki. Nadalje se bosta voditelja pogovarjala tudi o krepitvi varnostnega sodelovanja ter čezatlantskega sodelovanja med EU in ZDA, pregledu odnosov znotraj NATO, krepitvi sodelovanja v mednarodnih organizacijah in večstranskih pobudah ter si izmenjala stališča o aktualnih globalnih vprašanjih, med drugim o Ukrajini, Bližnjem vzhodu in Sudanu, ter pomembnih regionalnih vprašanjih, kot je Zahodni Balkan.

Golob in Biden sta se v zadnjih dveh letih sicer že večkrat srečala ob robu multilateralnih srečanj. Z namenom krepitve dvostranskega sodelovanja sta državi leta 2020 vzpostavili strateški dialog. Aprila 2024 je v Sloveniji potekal že četrti strateški dialog med državama, s poudarkom na krepitvi dvostranskih odnosov v gospodarstvu, znanosti in energetiki, kibernetski varnosti ter skupnih prizadevanj v boju zoper dezinformacije. Slovenija in ZDA sta podpisali tudi sporazum Artemis, s katerim sta državi potrdili interes za sodelovanje na področju vesolja in naprednih tehnologij. S podpisom Memoranduma o soglasju o ukrepih proti tujemu manipuliranju z informacijami pa sta potrdili partnerstvo za krepitev odpornosti in boj proti dezinformacijam.

Golob je tretji predsednik vlade, ki bo na delovnem obisku pri ameriškem predsedniku v Beli hiši. Nekdanji premier Janez Drnovšek se je leta 1998 srečal s tedanjim predsednikom Billom Clintonom in leta 2002 z Georgem W. Bushem, nekdanji premier Janez Janša pa je bil na delovnem obisku pri Bushu leta 2006.