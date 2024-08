Zdaj je končno jasno, za katero ekipo igra Slovenija

V nadaljevanju preberite:

Velika izmenjava zapornikov med Zahodom in Rusijo je poleg veselja izpuščenim in njihovim bližnjim na obeh straneh, predvsem pa na Zahodu postavila številna vprašanja, tudi etične narave, na katera ni preprostih odgovorov. Slovenija je prispevala dva decembra leta 2022 zajeta in v sredo obsojena agenta ter odigrala opazno vlogo v igri dveh velesil. S tem Slovenija lošči podobo zanesljive zaveznice, krepi še vedno šibko zavedanje o naravi našega varnostnega okolja in prinaša številne nove odgovornosti.