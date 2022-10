Golobu opozorilo za kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije

Komisija za preprečevanje korupcije je zaključila postopek, uveden na podlagi marca 2022 prejete prijave, v zvezi z (ne)poročanjem premoženjskega stanja Roberta Goloba v času opravljanja funkcije predsednika uprave družbe Gen-I.

Komisija je ugotovila, da je Golob kršil določbe zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Ob odhodu z mesta predsednika uprave družbe Gen-i je namreč komisiji napačno poročal o svojem premoženju. Ob vnovičnem pozivu je sicer v celoti popisal premoženje, a z zamudo, zato mu je komisija izrekla opozorilo.

Golob je komisiji v času vodenja uprave družbe Gen-I poročal dvakrat: ob nastopu funkcije in po njenem prenehanju. Med pregledom njegovega premoženjskega stanja je komisija ugotovila, da je bila prijava ob prenehanju funkcije nepopolna, zato mu je poslala ponovni poziv za prijavo. Golob je zahtevo izpolnil in 30. maja letos, torej šele nekaj dni po svečani zaprisegi pred poslanci, popisal celotno premoženje na dan prenehanja funkcije. Ker pa je obe prijavi izpolnil po zakonsko določenem roku, torej nepravočasno, mu je komisija za storjena prekrška izrekla pisno opozorilo.

»Gre za opozorilo, ki je namenjeno zavezancu, da naj v prihodnje spoštuje zakonske obveznosti,« je za televizijo POP TV povedala vodje službe za preventivo na komisiji Vita Habjan Barborič. Obenem je pojasnila, da se je komisija odločila, da bo opozorilo zadostovalo, ker ob tem niso nastale škodljive posledice in ker gre za dejanje neznatnega pomena.

»Ko je podjetje Gen-I prešlo v last države, je Robert Golob komisiji poročal o svojem premoženjskem stanju. Ob prenehanju funkcije je komisiji pomotoma poročal zgolj o spremembi premoženjskega stanja,« pa so zadevo za STA pojasnili v premierjevem kabinetu. Dodali so, da je premier po naknadnem pozivu komisije svoje obveznosti v celoti izpolnil.