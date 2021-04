Google spet drvi po slovenskih ulicah

Googlovi avtomobili so veš čas v pogonu, te dni prečesavajo tudi številna mesta po ZDA in drugih državah sveta. FOTO: Adam Cairns/ Reuters

Od Kopra do Murske Sobote Googlovi avtomobili bodo v prihodnjega pol leta prevozili pločnike in ulice v naslednjih krajih: Škofja Loka, Murska Sobota, Sežana, Krško, Mozirje, Radlje ob Dravi, Črnomelj, Cerknica, Ravne na Koroškem, Ljubljana, Ilirska Bistrica, Postojna, Sevnica, Kočevje, Ptuj, Maribor, Kranj, Novo mesto, Litija, Celje, Koper, Radovljica, Šmarje pri Jelšah, Tolmin, Žalec, Nova Gorica, Ajdovščina, Brežice, Idrija, Gornja Radgona, Slovenska Bistrica, Trebnje, Lendava, Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Grosuplje in Ormož.

V mestih je največ sprememb

Kraje, ki jih ni mogoče doseči z avtom, Googlovi pohodniki prehodijo z nahrbtniki. FOTO: Pilar Olivares/Reuters

Kmalu še Apple Maja bo snemanje ulic za storitev Apple Maps v Sloveniji, natančneje v Ljubljani in Mariboru, začel še tehnološki velikan Apple. Pri tem bodo uporabili podobne varovalke zasebnosti kot Google, med drugim zameglitev obrazov in registrskih tablic, možnost podaje zahtev za umik ter omejene roke hrambe zajetih posnetkov. STA

Od danes je na ulicah slovenskih mest in mestec spet mogoče opaziti avtomobile z oznako Google Street View (ulični pogled) in kamerami na strehah. Spletni velikan, ki je Slovenijo v možnost uličnega pogleda vključil pred sedmimi leti, bo namreč osvežil posnetke slovenskih ulic in cest v svojih zemljevidih. Vsem, ki se bojijo, da bodo na aplikaciji v prihodnjih letih na ogled z ulico vred, predstavniki Googla odgovarjajo, da bodo njihove podobe zameglili, če bodo to želeli. Vse obraze in registrske številke na avtomobilih sicer samodejno zabrišejo.Prvič so se Googlovi avtomobili, opremljeni s kamerami, po Sloveniji odpravili poleti 2013 in jo do oktobra prekrižarili po dolgem in počez. Od začetka leta 2014 si je tako v okviru Google Maps, kakor se imenuje aplikacija v angleškem jeziku, mogoče v uličnem 360-stopinjskem pogledu ogledati sleherno ulico v slovenskih mestih in pretežni del glavnih cest (in tudi kakšno stezico) na podeželju. Njihove podobe so osveževali že večkrat, tokrat je na vrsti nov zajem podatkov, ki bo trajal prav tako do oktobra. Aplikacija Zemljevidi je na voljo v več kot 200 državah po vsem svetu, tudi v delih Arktike in Antarktike, pred šestimi leti je bila Slovenija, kot smo poročali takrat, 55. država, ki jo je Google vključil v storitev Street View, zdaj je na voljo v skoraj 90.Od tistih prvih zajemov podatkov, ko so se ljudje bali, da bodo posneli njih, njihove hiše, avtomobile in drugo imetje, ter si želeli več zakritosti, se je marsikaj spremenilo, je ugotavljala, vodja marketinga pri Google Adriatic. »Ko se je razvedelo, da bomo spet snemali, so bili odzivi kvečjemu dobri, nekateri nas sprašujejo celo, kako bi si lahko zagotovili, da bodo njihovo hišo posneli, ker jo je težko najti.«Kot je dodala, so ljudje v teh sedmih letih očitno spoznali uporabno vrednost uličnega pogleda, zlasti nekatera podjetja in restavracije, ki jih morda takrat še ni bilo. Pogosto so zainteresirani tudi tisti, ki bi radi prodali nepremičnino, in v turističnih krajih na primer obiskovalci, ki lahko že vnaprej preverijo, ali je najeta nepremičnina res ob morju ali pa je nemara vmes kakšna prometna cesta.Za volani Googlovih avtomobilov kot v prejšnjih primerih tudi tokrat sedijo zunanji izvajalci, njihovo število se bo v teh mesecih spreminjalo, saj je projekt precej dinamičen, je dejala Metka Svetlin. Pomembno je, da vozniki poznajo mesta in ne pozabijo zaviti niti v najmanjše ulice.Najpogosteje osvežujejo prav mesta, kjer je ponavadi sprememb na infrastrukturi največ, manj naravne znamenitosti, kot sta pri nas Triglavski narodni park ali Goriška brda. Predele, ki niso dostopni z avtomobilom, posnamejo pešci z nahrbtnikom; v teh mesecih, ko bo oprema v Sloveniji, razmišljajo tudi o tem, ali bi vključili morda še katero od drugih naravnih znamenitosti. Prizadevajo si, da čim več posnamejo v lepem vremenu, čeprav to zaradi pomanjkanja časa ni vselej uresničljivo.V tem času bodo osveževali tudi posnetke na Hrvaškem, kjer so pred dilemo, ali posneti porušeno Petrinje. »Nekateri so proti temu, saj je to za mnoge boleče, drugi si to želijo zaradi zgodovinske vrednosti,« je pojasnila.Vsem ljudem, ki jih posnamejo, v času obdelave podatkov samodejno zameglijo obraze, tudi vse registrske tablice na vozilih, omogočajo pa tudi naknadno odstranitev (s klikom na gumb Prijavi težavo v spodnjem desnem kotu posnetka). Nekateri želijo, da zabrišejo njihove avtomobile v celoti ali hiše, nekateri tudi svojo postavo, da so še manj prepoznavni, je Metka Svetlin navedla nekaj primerov.