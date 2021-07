Ekipa za helikoptersko reševanje z Brnika je bila danes trikrat aktivirana zaradi prijav nesreč v gorah, so sporočili s policijske uprave Kranj.Že ob osmi uri zjutraj je z ekipa z vojaških helikopterjem poletela na pomoč gorskim reševalcem iz Mojstrane, ki so preverjali informacijo o domnevnih klicih na pomoč v Severni triglavski steni. Gorski reševalci in helikopter niso našli poškodovanih oseb.Okoli desete ure je ekipa poletela na Krnska jezera, kjer je pomagala lažje poškodovanemu planincu. Pri vzponu proti planinskemu domu pri Krnskih jezerih je padel in si poškodoval glavo.Sredi popoldneva pa so reševali še tujega planinca, ki je na območju Viševnika v neustrezni obutvi zdrsnil in se lažje poškodoval. Bil je na meji večjega padca, ker gre za zelo strm in spolzek teren. Tudi včeraj so na območju Prisojnika kranjskogorski gorski reševalci in vojaški helikopter reševali neustrezno opremljene tujce.Največ neustrezno opremljenih planincev v zadnjem obdobju je tujcev. Oba poškodovana planinca sta bila prepeljana v zdravstveno ustanovo.Na policiji obiskovalce gora opozarjajo na previdnost, ustrezno opremo in odgovornost. Stanodajalce, pri katerih so nastanjeni tujci, prosijo, naj jih seznanijo z razmerami v sredogorju in visokogorju. Gore niso hribčki, kamor bi šel v supergah, je zapisal predstavnik za odnose z javnostmi s policijske uprave KranjDodaja, da so gorski reševalci v gorah danes reševali tudi na klasičen način.