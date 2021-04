Gorenjska avtocesta na Hrušici zaprta v smeri Karavank

Priključek Hrušica. FOTO: Avtocestna kamera/DARS

Na Hrušici je zaradi prometne nesreče zaprta avtocesta v smeri Karavank, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Promet med priključkoma Jesenice vzhod in Jesenice zahod je urejen preko bencinskega servisa Petrol in počivališča.Po prvih podatkih sta bili v nesreči udeleženi dve vozili. Cesta bo do zaključka policijskega ogleda zaprta. Promet mimo kraja nesreče je zaenkrat tekoč, a policija voznike poziva k previdnosti.Zastoj tovornih vozil je pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg približno 3 kilometre, poroča Prometno-informacijski center za državne ceste. Vozila so ustavljena tudi na voznem pasu.