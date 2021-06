Gorenjska avtocesta pri Kranju zaprta zaradi nesreče, pričakujejo zastoje

Gorenjska avtocesta je zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče zaprta pri Kranju, promet pa preusmerjen na izvoz Naklo/Strahinj, so sporočili s Policijske uprave Kranj.



Na avtocesto se lahko vozniki vrnejo na Polici–Kranj zahod. Policija poziva k previdnosti, pričakujejo daljši zastoj.



Da je avtocesta zaprta med priključkoma Naklo in Kranj zahod, in sicer v smeri proti Ljubljani, je objavil tudi Informacijsko-prometni center za državne ceste.



Možen je izvoz Naklo iz smeri Jesenic, uvoz Naklo proti Ljubljani pa je zaprt. Promet je preusmerjen na regionalno cesto. Obvoz za osebna vozila je možen tudi po regionalnih cestah na relacijah Brezje–Naklo–Kranj ali Podtabor–Tržič–Golnik–Kranj.



Kot so še pred opozorilom o zaprtju avtoceste sporočili s kranjske policije, sta se sicer na avtocesti med Naklom in Kranjem v smeri Ljubljane zgodili dve prometni nesreči. Po prvih podatkih sta bili v obeh udeleženi po dve vozili in naj ne bi šlo za hujši nesreči.







