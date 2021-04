Gorenjska avtocesta ponovno odprta

Galerija Moste nekaj pred 15. uro, pogled v smeri Karavank. FOTO: Avtocestna kamera/DARS

Galerija Moste nekaj pred 15. uro, pogled v smeri proti Ljubljani. FOTO: Avtocestna kamera/DARS

Gorenjska avtocesta, ki je bila zaradi prometne nesreče zaprta med priključkoma Lesce in Jesenice vzhod, je ponovno odprta, poroča Prometno-informacijski center za državne ceste.Zaprta je bila v smeri proti Karavankam, sedaj ostaja zaprt še prehitevalni pas. Zastoj je trenutno dolg približno dva kilometra, potovalni čas se podaljša za približno 20 do 30 minut.Kot so nekaj pred 15. uro sporočili s Policijske uprave Kranj, po prvih podatkih ni šlo za hujšo nesrečo. Udeleženi sta bili dve vozili, promet pa je bil oviran med galerijo Moste in priključkom Lipce.Obvoz za osebna vozila so uredili po regionalni cesti med obema priključkoma.