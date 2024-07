V igri ostali dve lokaciji, Jesenice so izpadle

Za novo regijsko bolnišnico na Gorenjskem sta primerni lokaciji tako Kranj kot Radovljica, lokacija na Jesenicah pa ne ustreza pogojem, je pokazala analiza primernosti lokacije, ki jo je pri podjetju Elmarkt v Kopru naročilo ministrstvo za zdravje, je povedal Marjan Pintar, državni sekretar. Do petka lahko občine podajo pripombe. Končna odločitev bo politična, »v sorazmerno kratkem času« jo bo sprejela vlada.

Projekt nove regijske bolnišnice na Gorenjskem je vključen v načrt razvojnih programov 2022–2025, ocenjena vrednost je 305.273.616 evrov z davkom. Gre za bolnišnico s približno 600 posteljami in urgentnim centrom, ki naj bi jo po Pintarjevih besedah zgradili v šestih letih. Zanjo je potrebna približno šest hektarov velika parcela, še okoli štiri hektare bi potrebovali za morebitne širitve bolnišnice v prihodnosti, je povedal državni sekretar na tiskovni konferenci, kjer je predstavil analizo. Za novo bolnišnico si prizadevajo tri občine: Kranj, Jesenice, ki predlagajo razširitev sedanje bolnišnice ali novo lokacijo, in Radovljica.

Analiza

V analizi – ministrstvo je zanjo odštelo 42.090 evrov z DDV – so bile lokacije ocenjene s časovnega in zdravstvenega vidika, s stališča dostopnosti, primernosti prostora, izvedljivosti naložbe in stroškov gradnje. Jesenice ne pridejo v poštev, Radovljica je po besedah Marjana Pintarja dobila nekoliko več točk kot Kranj zaradi policentričnega razvoja regije, je cenejša in hitreje izvedljiva lokacija. V Kranju je lokacija evidentirana kot arheološko najdišče, kjer so predpisana izkopavanja, čez parcelo potekajo visokonapetostni kablovodi, ki bi jih bilo treba prestaviti, za to pa sprejeti državni prostorski načrt. Lokacija v Radovljici je dostopna starejšim od 65 let, vendar je po številu oskrbovancev v domovih starejših bil bolje ocenjen Kranj. S stališča dostopnosti je za slabo minuto v prednosti Kranj. Ta je v prednosti tudi glede družbene infrastrukture, ki je že na razpolago. Obe lokaciji sta približno enako izpostavljeni hrupu in enakovredni glede bivanja zaposlenih.

Radovljica: 19 hektarov sto metrov od avtoceste

V Radovljici predlagajo območje, ki je v neposredni bližini avtocestnega priključka na jugovzhodnem robu Radovljice, med avtocesto na severu, gozdno učno potjo na vzhodu, poslovno cono na zahodu in robom savske terase na jugu. Od avtoceste je oddaljeno sto metrov. Od Darsa je že pridobljeno pozitivno mnenje za lastni avtocestni priključek, bližnje športno letališče Lesce pa omogoča stalno enoto za helikoptersko reševanje in transport organov za transplantacije. Območje obsega približno deset hektarov z možnostjo širitve za 9,5 hektarja. Radovljica ima blizu šest tisoč prebivalcev.

305 mio € bo vredna nova bolnišnica, ki jo nameravajo zgraditi v šestih letih

Kranj: vsa infrastruktura in 40 tisoč prebivalcev

Mestna občina Kranj s približno 40 tisoč prebivalci je že pridobila podporo desetih županov gorenjskih občin (od skupno 18 občin), pa tudi podporo šestih bližnjih občin osrednjeslovenske regije – Domžal, Kamnika, Komende, Mengša, Vodic in Medvod, ki vidijo v regijski bolnišnici v Kranju dobro priložnost za svoje prebivalce in za razbremenitev UKC Ljubljana. Gre za lokacijo Zlato polje, kjer ima občina primerna zazidljiva in v prostorskih načrtih namembno opredeljena zemljišča, ki so v 60 odstotkih last občine in države, za štiri zasebna zemljišča pa že imajo pisna soglasja lastnikov. Kranj ima že vso potrebno prometno infrastrukturo, v bližini sta že dva uvoza na avtocesto, za prihodnost je načrtovan še severni, pomembna je tudi bližina mednarodnega letališča Brnik, ob izgradnji železniške proge Zlato polje–Brnik–Ljubljana bi bila bolnišnica povezana še na ta način. Mesto Kranj se širi – gradi tisoč novih stanovanj do leta 2026, načrtuje nove vrtce in šole, je razvijajoče se mesto, kar bo pritegnilo zdravstveni kader, so prepričani.

V novo bolnišnico naj bi po Pintarjevih besedah preselili nekatere dejavnosti iz Splošne bolnišnice Jesenice, ki bo ostala negovalna bolnišnica, morda pa tudi iz drugih bolnišnic na Gorenjskem. Analiza je bila predstavljena županom vseh treh občin, čas za pripombe imajo do petka. »Pripombe občin bomo ocenili in, če bo treba, korigirali ocene. Končna odločitev je v pristojnosti države in jo bo sprejela vlada,« je napovedal državni sekretar Marjan Pintar.