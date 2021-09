Govorjenje o evropski trdi moči je modna muha tudi pri nas

V nadaljevanju preberite:

Poraz ZDA in njenih zaveznic v zvezi Nato, med njimi tudi Slovenije, je odmeven in boleč. S porazom se odpira vprašanje vloge zveze Nato v oddaljenih operacijah, znotraj tega pa sodelovanje Slovenske vojske. Ostra nasprotnica članstva v zvezi nato ostaja stranka Levica, druge parlamentarne stranke pa zaenkrat še niso spremenile svojega odnosa do zavezništva. Svežih meritev, kako polom v Afganistanu odmeva v slovenski javnosti, še ni, zadnje raziskave javnega mnenja pa so že pred tem kazale občuten padec podpore Natu.