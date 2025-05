Gradbena inšpekcija pospešuje, 81 objektov mora stran

Gradbeni inšpektorji so v 2065 postopkih izdali 312 inšpekcijskih odločb za odpravo nepravilnosti, pri 81 objektih pa lastniki niso izvedli izdanih odločb in jih bo treba odstraniti. Inšpektorji so še sporočili, da takega razvoja ne marajo, ker se postopki odstranitve objekta običajno zelo vlečejo, kljub temu da plačilni nalogi za prekrške v povprečju presegajo tisoč evrov.

V inšpekcijskih postopkih je bil doslej uveden 701 inšpekcijski postopek. Izdanih je bilo 312 inšpekcijskih odločb za odpravo nepravilnosti, 52 sklepov o denarni kazni v višini 130.650 evrov, 81 sklepov o dovolitvi izvršbe po drugi osebi in 112 sklepov o dovolitvi izvršbe z denarno prisilitvijo. Poleg tega je bilo uvedenih 77 prekrškovnih postopkov, izdanih 16 prekrškovnih opominov, 30 plačilnih nalogov v skupni višini 31.000 evrov ter 18 odločb o prekršku v višini 64.350 evrov.

Povprečen plačilni nalog je torej znašal dobrih tisoč evrov, denarna kazen dobrih 2500 evrov, povprečna odločba o prekršku pa slabih 3600 evrov.

Odstranitve nelegalnih objektov

»Odstranitve nelegalnih in neskladnih objektov v letu 2025 potekajo v skladu z zakonodajo in prioritetami gradbene inšpekcije pri izvršilnih postopkih,« sporočajo iz inšpektorata za naravne vire in prostor.

Na seznamu za prisilno izvršitev je trenutno 81 zadev. Po merilih gradbenega zakona so te zadeve uvrščene najvišje na seznamu za izvedbo izvršbe po drugi osebi. V vseh 81 zadevah sta bila za vzpostavitev zakonitega stanja že izdana ureditvena odločba in sklep o dovolitvi izvršbe po drugi osebi.

Tu se postopek podaljša. Zavezanci ne izpolnijo odrejenih obveznosti v roku in na način, ki jim je določen v odločbi, zato inšpektor s sklepom o dovolitvi izvršbe uvede izvršilni postopek, ki je namenjen prisilitvi zavezanca, da izpolni obveznosti, naložene v odločbi.

Do 20. maja letos je gradbena inšpekcija skupaj z izbranim izvajalcem izvedla dve izvršbi po drugi osebi. Hkrati so inšpekcijski zavezanci v 99 zadevah izvršbo izpeljali sami. V 46 primerih so bila pridobljena upravna dovoljenja ali pa so bili objekti legalizirani. Skupaj je bilo do 20. maja tako odpravljenih 147 nepravilnosti.

»Cilj Gradbene inšpekcije je, da zavezanci izvršbe opravijo sami, saj je vsak postopek izvršbe po drugi osebi dolgotrajen in predstavlja dodatno obremenitev za inšpektorje,« pravijo na inšpektoratu.

Usmerjeni nadzor

Akcije usmerjenega nadzora so izbrane na podlagi aktualnih vsebinskih področij in ocene tveganja za kršitev. Cilj akcij je ugotovitev in preprečitev večjega obsega kršitev ter zaščita javnega interesa.

Trenutno potekajo tri akcije: nadzor nad prijavo začetka gradnje, nadzor nad delom udeležencev pri gradnji objektov ter nadzor nad gradnjo, uporabo in dostopnostjo objektov v javni rabi. Akcija nadzora nad preprečevanjem nedovoljenih gradenj objektov v zadevah, v katerih ni podana pobuda, je bila uspešno izvedena, saj je bilo od stotih načrtovanih nadzorov opravljenih 139 (poročilo o izvedeni akciji je v pripravi, sporočajo iz inšpektorata).

Akcija nadzora nad vgrajevanjem gradbenih materialov se bo začela v kratkem. Pri gradnji novega odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO) v Vrbini pa bo jeseni 2025 opravljen skupni ogled z inšpekcijo za sevalno in jedrsko varnost, in sicer v sklopu akcije Nadzor nad delom udeležencev pri graditvi objektov.