Gradimo nove domove, čeprav je praznih 450 postelj in manjka 750 delavcev

Na sprejem v 104 domove za starejše (DSO) čaka približno 19.000 slovenskih starostnikov, res nujnih za sprejem pa naj bi bilo po nekaterih ocenah nekaj tisoč vlog. Kot je za Delo dejal Primož Siter z MSP, je anketa pokazala, da je v zavodih praznih okrog 450 postelj, po grobi oceni pa v njih manjka približno 750 delavcev. Na vprašanje, ali je torej racionalno povečevati zmogljivosti v DSO, če primanjkuje kadra, Sitter odgovarja, da je to tudi njihov glavni pomislek: »Hkrati pa se vprašujemo, ali naj zaradi tega kar nehamo razvijati to področje. Poleg tega se z istim problemom, pomanjkanjem kadra, ukvarjajo tudi v zdravstvu in šolstvu ...« Med ukrepi, s katerimi poskušajo razmere izboljšati, je omenil plačno reformo, razbremenitev zaposlenih s prostovoljci in štipendije: »Dodeljenih je že 88 štipendij, kar pomeni 88 zaposlitev pri 24 izvajalcih socialno-varstvenih storitev, s katerimi smo že sklenili pogodbe in jim dodelili sredstva.« V februarju načrtujejo objaviti nov razpis za štipendije, za katere pričakujejo veliko zanimanja, saj da štipendiranje ni vezano na socialne kategorije.